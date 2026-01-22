Osman Gökçek'ten CHP'ye: Konserlerde vurgun yaptınız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM'de gergin anlar...

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP’li belediyeleri hedef alarak sert eleştiriler yöneltti.

Gökçek, "Emekli edebiyatı yapıyorsunuz ama icraata gelince tablo bambaşka" diyerek CHP’nin söylemleri ile belediyecilik pratiği arasındaki çelişkiye dikkat çekti.

BUCA BELEDİYESİ ÜZERİNDEN SERT ÇIKIŞ

İzmir Buca Belediyesi’ni örnek gösteren Gökçek, "Temizlik işçilerinin maaşını ödeyemeyen bir belediye başkanı Tayland’da tatilde.

Vatandaş geçim derdindeyken bu tabloyu kimseye anlatamazsınız" sözleriyle CHP’li yönetimleri eleştirdi.

Sosyal yardımlar konusunu da dile getiren Gökçek, AK Parti döneminde Ankara’da sosyal yardımların belediye bütçesinin yüzde 9’u seviyesinde olduğunu, CHP döneminde ise bu oranın yüzde 5’e düştüğünü söyledi.

KONSER HARCAMALARINA 'VURGUN' TEPKİSİ

Belediyelerde yapılan konser harcamalarını gündeme taşıyan Gökçek, "Konserlerde vurgun yaptınız. Beş milyonluk Ebru Gündeş’i 69 milyona, 40 milyonluk sanatçıyı 42 milyon euroya çıkardınız.

119 milyon liraya konser yaptınız" sözleriyle kamu kaynaklarının savurganca kullanıldığını dile getirdi.

"EMEKLİYİ KONUŞACAK SON KİŞİ SİZLERSİNİZ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında açtığı davaya da değinen Gökçek, "Bilirkişi raporları su fiyatlarının yüzde 93 fazla olduğunu ortaya koydu.

Şimdi yürütmeyi durdurma kararını bekliyoruz. Bu şartlarda emekliyi konuşacak son kişiler sizlersiniz" ifadelerini kullandı.