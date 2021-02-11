Osman Kavala kimdir, ne iş yapıyor? Osman Kavala neden tutuklu?

Osman Kavala kimdir, ne iş yapıyor? Osman Kavala neden tutuklu?

Gezi Parkı olaylarının yöneticisi ve organizatörü olmasından dolayı tutuklu yargılanan iş insanı Osman Kavala ile AYM arasındaki gerginlik devam ediyor. Peki Osman Kavala kimdir, neden tutuklu?

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin tutuklu sanık Osman Kavala, 'Anayasayı ihlal' ve 'siyasal veya askeri casusluk' ve Gezi Parkı davasından dolayı yargılanıyor.

Anayasa Mahkemesi ile Kavala arasındaki gerginlik sürerken,ABD Dışişleri Bakanlığı, yaklaşık 3 yıldır tutuklu bulunan Osman Kavala'nın 'derhal serbest bırakılması' çağrısı yaptı.

Peki Osman Kavala kimdr, ne iş yapıyor, neden tutuklu? İşte merak edilenler..

OSMAN KAVALA KİMDİR?

Mehmet Osman Kavala 2 Ekim 1957 yılında Paris'te doğdu. Türk iş insanı, insan hakları savunucusu ve hayırsever.

1990'ların başından beri birçok sivil toplum kuruluşuna destek olmuştur. 2002'den beri kar amacı gütmeyen bir kültür kurumu olarak faaliyetlerini sürdüren Anadolu Kültür'ün kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır.

Babası Mehmet Kavala'nın 1982 yılında vefat etmesinin ardından, Kavala Grubu'nda yönetici olarak çalışmaya başlayan Osman Kavala, İletişim yayınlarının kurucuları arasında yer aldı.

Osman Kavala, lise eğitimini 1975'te İstanbul'da Robert Lisesi'nde tamamladı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde işletme, Manchester Üniversitesi'nde ekonomi üzerine lisans eğitimi aldı. New York'taki The New School for Social Research'te doktora eğitimine başladı ancak 1982'de babası Mehmet Kavala'nın ani ölümü sonrasında İstanbul'a döndü ve ailesinin işlerini devraldı.

Osman Kavala, Anadolu Kültür Yönetim Kurulu Başkanlığı’yla beraber Açık Toplum Vakfı, TESEV, TEMA Vakfı, Tarih Vakfı, Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı gibi pek çok sivil toplum örgütünde kurucu üye, yönetim kurulu üyesi veya danışma kurulu üyesi olarak görev alıyor.

OSMAN KAVALA NEDEN TUTUKLANDI?

Osman Kavala, 1 Kasım 2017 tarihinde tutuklandı. Gezi Parkı olayları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 17-25 Aralık kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Osman Kavala, Gezi Parkı olaylarının yöneticisi ve organizatörü olmakla suçlanıyor. Kavala, halen cezaevinde bulunuyor.

Mahkeme, duruşma sonunda Osman Kavala'nın "delil yok etme, gizleme veya değiştirme ya da kaçma şüphesini uyandıran olgular bulunduğu" ve "adli kontrol hükümlerinin de yeterli olmayacağı" gerekçesiyle tutukluluk hâlinin devamına karar verdi.