Osman Nuri Kabaktepe açıkladı: AK Parti İstanbul mitinginde hedef 1 milyon AK Parti, İstanbul'da büyük bir gövde gösterisine hazırlanıyor. AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Atatürk Havalimanı'ndaki büyük mitinge 1 milyon kişinin katılmasını beklediklerini söyledi.

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Türkiye, siyasi tarihin en önemli seçimlerinden birine hazırlanıyor.

Anketler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçileceğini işaret ediyor.

Adaylar, farklı illerde mitingler düzenleyerek son düzlüğe girdi.

Seçimlere 1 hafta kala, AK Parti'de büyük bir hazırlık var: İstanbul mitingi.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek büyük miting ile gövde gösterisi yapılacak.

AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, büyük miting öncesi önemli açıklamalarda bulundu.

YouTube'da Geri Sayım 3+1 programında; gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, Ersin Çelik ve İlyas Efe Ünal'ın sorularını yanıtlayan AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, bu mitingin 14 Mayıs zaferinin işaret fişeği olacağını söyledi.

100 yılın mitingi

İstanbul mitingini "100 yılın mitingi" olarak nitelendiren AK Parti İl Başkanı Kabaktepe, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek Cumhurbaşkanımızın seçileceği seçimin işaret fişeği olacak diyoruz." dedi.

Hedef 1 milyon katılım

Mitinge katılımla ilgili hedefin sorulması üzerine konuşan Kabaktepe, "Hedef en az 1 milyon. 1 milyon İstanbullu kardeşimizle Atatürk Havalimanı'nda olacağız. Bizim kullanacağımız alan çok büyük bir alan."

Seçimler ilk turda biter

Seçimler öncesinde yapılan anketlere ilişkin soruya da yanıt veren AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Seçimlerin ilk turda biteceğini düşünüyorum. AK Parti ve Cumhur İttifakı yüzde 50'nin üzerinde Meclis'te temsil edilecek. 300'ün üzerinde milletvekili olacak." dedi.

Erdoğan, Millet İttifakı seçmeninden de oy alıyor

AK Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranının arasındaki fark olmasını da değerlendiren Kabaktepe, daha önceki seçimlerde de durumun böyle olduğunu belirterek; "Cumhurbaşkanımız, Millet İttifakı partilerinin seçmenlerinden de oy olacak. Bu yüzden AK Parti ile Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı arasında fark var." dedi.

Osman Nuri Kabaktepe'nin Geri Sayım 3+1 programının tamamını izlemek için tıklayın