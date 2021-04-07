AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, ilk İstanbul seçimleri için koyduğu 60+1 hedefini tekrarlayarak son zamanlarda çokça ifade edilen "94 ruhu"nun ne anlama geldiğini anlattı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu Nedir Ne Değildir programının konuğu oldu.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kabaktepe, soruları yanıtladı.

İstanbul İl Başkanı'na, kendisinin başkanlık için isminin geçmesiyle birlikte gündeme gelen "AK Parti 94 ruhuna dönüyor" değerlendirmeleri ve gelecek İstanbul seçimleri için koyduğu yüzde 60+1 hedefi soruldu.

Osman Nuri Kabaktepe, İstanbul seçimlerindeki hedefini açıkladı VİDEO

"94 RUHU İLE 4 ŞEYİ KASTEDİYORUZ"

60+1 hedefinin hala geçerli olduğunu söyleyen Kabaktepe, "94 ruhu" söyleminin de ne anlama geldiğini anlattı.

Kabaktepe, "94 ruhu demek 2035'e gitmek demektir. 20 yıl geriye değil 30 yıl ileriye gidiyoruz. Burada biz 4 şeyi kastediyoruz. 94 yılı, kadının siyasette en üst seviyeye çıktığı bir yıldır. Dolayısıyla kadın insandır, erkek insanoğludur anlayışıyla, İstanbul'un, Türkiye'nin üzerinden kadınların ellerini çekmemesi için 2023'ü, 2024'ü ve 2053'ü Cumhurbaşkanımızın hedeflerine ulaşmak için, kadınlarımızın siyasette daha çok yer almasını kastediyoruz." diye konuştu.

Sık sık kadın ve genç vurgusu yaptığını söyleyen Kabaktepe, "94 seçimi, gençlerin siyasette en aktif olduğu seçimdir. Dikkat ederseniz kongre konuşmamdan beri bu iki vurguyu çok yapıyorum. Hem kadın vurgusunu hem gençlik vurgusunu. Gelecek tasarımını yapacaksak, gençlerimizin önünü açmak zorundayız." dedi.

"TEŞKİLATLARIN TERİ SOĞUMADAN ÇALIŞMASINI İFADE EDER"

94 ruhunun bir başka özellik olarak çalışkanlığı ifade ettiğini söyleyen Kabaktepe "Teşkilatlarımızın teri soğumadan çalışmalarını ifade eder. AK Parti teşkilatı terini soğutmadan 2023'e kadar da 2024'e kadar da çalışacak. Ondan sonra da çalışır. Bunu da vurguluyoruz.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİK SAHNESİNE ÇIKTIĞI YIL"

En önemlisi ise Cumhurbaşkanımızın Türkiye'deki liderlik sahnesine çıkışının ve bunun tescil edildiği yıldır 94. Dolayısınya 2023 de Cumhurbaşkanımızın dünya liderlik sahnesinde büyük kongremizde ifade ettiği medeniyet nöbetini teslim alma sürecindeki dünya liderliğine çıkışını İstanbul olarak en güçlü bir şekilde 60+1 ile destekleyeceğiz. Bunu söylüyoruz. Derdimiz kavramsal bir çerçeve ile kadınları, gençleri, çalışkanlığı ve cumhurbaşkanımızın liderliğini vurgulayarak Türkiye'yi 2023 ve 2024'e ve sonraki yıllara nasıl taşıyacağımızı vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.