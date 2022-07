Osman Sezgin kimdir

Ömrünü eğitime adamış, eğitimde önce ailelerin eğitilmesi gerektiğine dikkat çekmiş, Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevine atanan Doç. Dr. Osman Sezgin'in hayat hikayesidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 25 Temmuz 2022 tarihli atama kararnamesi ile Milli Eğitim Bakan Yardımcılığı görevine getirilen Doç. Dr. Osman Sezgin 1959 yılında dünyaya geldi. Sezgin; şehit bir dedenin torunu, müftü bir baba ve ev hanımı bir annenin evladı olarak çocukluğunu Türkiye'nin birçok ilinde geçirdi. Babasının görev yerinin değişmesi nedeniyle; Yozgat, Malatya, Nevşehir, Adana ve Zonguldak gibi pek çok şehirde ikamet etti.

Osman Sezgin'in eğitim hayatı

Arkadaşları dışarıda oyun oynarken Osman Sezgin, ilkokula başlamadan önce Osmanlıca ve Arapça eğitimleri almaya başlamıştı bile.

İlk öğrenimine Malatya'da başladı ve burada tamamladı.

Ortaokulu ise iki farklı şehirde tamamlayacaktı Osman Sezgin.

Nitekim Adana'da başladığı ortaokulunu Çankırı'da tamamlayacaktı.

Sezgin ortaokula giderken şapka zorunluluğu vardı ve okula giderken, gelirken sürekli şapka takardı. Çünkü okul yönetimleri, şapkasız gördüğünde öğrencilere ceza verirdi.

Osman Sezgin, o günleri yıllar sonra öyle anlatacaktı: "Ortaokulda çekilen fotoğraf çok enteresan. Okula giderken şapka takardık. Eğer öğretmenler şapkasız görürlerse ceza alırdık. Bizden sonra kaldırıldı ama o zaman şapka mecburiyeti vardı. 1971-72 yılları.. Bizden sonra kaldırıldı."

FOTOĞRAF: Osman Sezgin'in ortaokul günleri

Osman Sezgin, eğitim hayatını Gerede İmam Hatip Lisesi'nde yatılı olarak devam ettirdi. Ailesinden uzaktı ama derslerinde başarısı yine oldukça yüksekti.

Lise için ailesinden ayrılışı..

Osman Sezgin, yatılı okuma kararıyla ailesinden ayrılırken hissetiklerini de yıllar sonra anlatıyordu: "Ayrılırken bir duygusallık oldu ama anam da babam da metanetli durdular.."

Lise hayatı boyunca edindiği bilgiler ona üniversite sınavında başarıyı getirdi.

Osman Sezgin için artık İstanbul yolculuğu başlıyordu.

Osman Sezgin Marmara İlahiyat Fakültesini Kazandı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini iyi bir derece ile kazanan Osman Sezgin lisans eğitimini tamamladı. Ardından yine Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Akademide biraz daha ilerlemek isteyen Osman Sezgin, İstanbul Üniversitesi'nde doktora eğitimini de tamamladı.

Doktora eğitimini de tamamladıktan sonra Osman Sezgin, Marmara Üniversitesi'nde görev aldı.

Osman Sezgin'in Marmara Üniversitesi'ndeki görevleri

Osman Sezgin, Marmara Üniversitesi Rektörlüğü Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü derslerini organize etmek üzere görevlendirildi.

Bu görevin ardından, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Koordinatörlüğü'ne getirildi.

Televizyonda ve radyoda Osman Sezgin

Doç. Dr. Osman Sezgin'in akademideki başarıları, TRT'nin de dikkatini çekti.

TRT 1 ekranlarında her hafta pazartesi günleri ekrana gelen gençlik programına, uzman konuşması olarak katıldı. Osman Sezgin, bu yayınlarda gençlik meseleleri üzerine konuşmalar yaptı.

TRT 1'deki programların yanı sıra, TRT Radyo 1'de Kutlu Yuva Mutlu İnsan programını yürüttü.

Generallerin hocası Osman Sezgin

1992 yılında Osman Sezgin, çok önemli bir görev daha üstlendi.

Harp Akademilerinde Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı mensubu olan; albay, amiral ve generallere eğitmenlik yaptı, çeşitli seminerler organize etti.

1995 yılında ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü amir ve müdürlerine benzer eğitim ve seminerleri verdi.

Eğitim Şurasının özel davetlisi

Doç. Dr. Osman Sezgin, birçok eğitim şurasında yer aldı. 19. ve 20. Milli Eğitim Şuralarında ise özel davetliydi.

Yurt içi ve yurt dışında seminerler, konferanslar

“Foundation of Tolerance in Turkish Culture” isimli eseri, Londra merkezli Routledge The European Legacy Dergisi’nde yayınlandı. Bu eseri, TÜBA 2007 Bilimsel Telif Eser Ödülleri Programı ödülüne layık görüldü.

Doç. Dr. Osman Sezgin, Türkiye'de ve Avrupa'da sayısız seminerler verdi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde eğitim araştırmaları yaptı, konferanslar düzenledi.

Birçok eğitim kurumuna danışmanlık yaptı.

Osman Sezgin, 2000 yılında İstanbul Üsküdar'da Kalem Vakfı Okulları'nı kurdu.

Kalem Vakfı Okulları'nda özgün eğitim programları geliştirdi.

Eğitimde parola: Önce aile eğitilmeli

Eğitimle ilgili görüşlerini net bir şekilde ortaya koyan Doç. Dr. Osman Sezgin, eğitimin aile içinde başlayacağını savunur.

Osman Sezgin, çocukların eğitimde başarıyı yakalaması için anne ve babalar için eğitim programları düzenledi. Bu eğitimi düzenli olarak alan anne-babalar, sene sonunda sertifika da aldı.

Osman Sezgin, çocukların eğitilmesi için neden önce ailenin eğitilmesi gerektiğini şu sözlerle anlatıyor: "Mutlu insanlar ailede yetişirler. Anne-baba örnek alınır. Anne ve babasını eğitemediğiniz ailenin çocuğunu eğitemezsiniz. Okula gelen bir çocuk, karakterini almış olarak geliyor. Bu yüzden önce anne-baba eğitimleriyle başladık. 30 senedir, anne-baba eğitimlerini yapmaya çalışıyoruz."





1995 yılında Türk Gençlik Vakfı başkanlığı görevini üstlenen Doç. Dr. Osman Sezgin, 2000 yılında kurduğu Kalem Vakfı'nın da başkanlığını sürdürmektedir.

Osman Sezgin ve ailesi

Annesi ev hanımı babası müftü olan Osman Sezgin, 8 kardeştir.

Evli olan Osman Sezgin'in 3 çocuğu vardır.

Osman Sezgin'in evlilik düşünenlere tavsiyesi

Osman Sezgin, evlilikle ilgili yılları sonra şöyle bir açıklama yaparak gençlere tavsiye verecektir:

"Evliliğin neden ve niçini var. Eş seçimi yaparken, kendiniz için eş seçecek olursanız, yanılırsınız. Kendiniz için eş seçerken birtakım bedensel şeylerdense; 'Bu benim çocuklarımın anası olabilir mi? Bu benim çocuklarımın babası olabilir mi?' Böyle bakarlarsa, o zaman yanılma payları daha az olacaktır."

Osman Sezgin'e göre öğretmen nasıl olmalı

"Bin yıldan beri biz bu öğretmen kelimesini kullanıyoruz. Bu kelimenin kökü, ök kelimesidir. Ök kelimesi; merhamet etmek, acımak, akıl, zihin, düşünce, vicdan gibi anlamlara geliyor. Bu açıdan baktığınız zaman bir öğretmen; akıllı, fikirli, bilgili, merhametli, vicdanlı insan olmalı. Öğrencisini koruyan, kollayan bir insan olmalı. Belli bir ders süresinde 40 dakika derse girip anlatıp çıkan insan olmamalı. Öğretmen, öğrencisinin gönlüne girmeli.."





Osman Sezgin'in ilgilendiği alanlar

Psikolojinin Dili: Psikolojik kavramların etimolojisi ve günümüzdeki kullanımı; yapılan yaygın hatalar ve yetersizlikler ile ihtiyaç duyulan psikolojik kavramların operasyonel ifadesi

Kültürel Psikoloji

Psikoloji Felsefesi

Psikolojik Testler, Değerlendirme ve Yorumları

Psikolojik Açıdan "Avrupa'daki Türk İşçi Çocuklarının Eğitim Problemleri"

Osman Sezgin nerelerde görev yaptı