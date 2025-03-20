Osman Sınav hayatını kaybetti

Haber Merkezi

Sanat camiası önemli bir değerini daha kaybetti.

Türk sinema ve televizyon sektörüne sayısız kült yapım kazandıran ünlü senarist, yönetmen ve yapımcı Osman Sınav yaşamını yitirdi.

KANSERE YENİK DÜŞTÜ

Sınav uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Ünlü isim 69 yaşında kansere yenilerek hayata gözlerini yumdu.

Sınav, Kurtlar Vadisi’nde beraber çalıştığı Selçuk Yöntem, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca ile Mehmet Aslantuğ tarafından ziyaret edilmiş son görüntüleri de o ziyaretten sosyal medyaya yansımıştı.

TV EKRANLARINA DAMGA VURAN YAPIMLARIN İSMİ

Sınav'ın, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Acı Hayat, Pusat, Ekmek Teknesi, Kızıl Elma, Sakarya Fırat, Sıcak Saatler, Süper Baba gibi televizyon tarihine damga vuran dizilerde imzası bulunuyordu.

CENAZE TÖRENİNİN CUMARTESİ GÜNÜ DÜZENLENMESİ BEKLENİYOR

Sınav'ın cenazesinin 22 Mart Cumartesi günü kaldırılması bekleniyor. Oğlunun cenaze töreni için Kanada'dan gelmesi beklenen Sınav'ın cenaze törenine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.