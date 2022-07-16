Osmangazi Köprüsü 15 Temmuz'da kırmızı-beyaza büründü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeneiyle Osmangazi Köprüsü, kırmızı-beyaz renklerle kuşatıldı.

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti.

Yurt genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programları düzenlendi.

Köprü kırmızı-beyaza büründü

Program çerçevesinde Osmangazi Köprüsü kırmızı-beyaz renklere büründü.

Osmangazi Köprüsü 15 Temmuz'da kırmızı ve beyaza büründü





Görsel şölen oldu

Havanın kararması ile ışıklar kırmızı ve beyaz yanarken görsel şölen izleyenleri adeta büyüledi.

O anlar sürücüler tarafından kaydedildi

Vatandaşlar köprüyü gören noktalardan fotoğraflar çekti. Köprüden geçen araç sürücüleri, o anları kaydetmeyi ihmal etmedi.

İHA'nın habarine göre; köprüde aynı zamanda ay-yıldızlı görseller de yer aldı. Kocaeli körfezinden geçen gemiler, araç trafiği ve köprünün ışıkları, gece boyunca görülmeye değer görüntü oluşturdu.











