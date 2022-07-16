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    Osmangazi Köprüsü 15 Temmuz'da kırmızı-beyaza büründü

    15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeneiyle Osmangazi Köprüsü, kırmızı-beyaz renklerle kuşatıldı.
    • 16.07.2022 - 09:36
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    Osmangazi Köprüsü 15 Temmuz'da kırmızı-beyaza büründü

    Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti.

    Yurt genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programları düzenlendi.

    Köprü kırmızı-beyaza büründü

    Program çerçevesinde Osmangazi Köprüsü kırmızı-beyaz renklere büründü.

    Osmangazi Köprüsü 15 Temmuz'da kırmızı ve beyaza büründü


    Görsel şölen oldu

    Havanın kararması ile ışıklar kırmızı ve beyaz yanarken görsel şölen izleyenleri adeta büyüledi.

    O anlar sürücüler tarafından kaydedildi

    Vatandaşlar köprüyü gören noktalardan fotoğraflar çekti. Köprüden geçen araç sürücüleri, o anları kaydetmeyi ihmal etmedi.

    İHA'nın habarine göre; köprüde aynı zamanda ay-yıldızlı görseller de yer aldı. Kocaeli körfezinden geçen gemiler, araç trafiği ve köprünün ışıkları, gece boyunca görülmeye değer görüntü oluşturdu.

    Osmangazi Köprüsü 15 Temmuz da kırmızı-beyaza büründü #1

    Osmangazi Köprüsü 15 Temmuz da kırmızı-beyaza büründü #2

    Osmangazi Köprüsü 15 Temmuz da kırmızı-beyaza büründü #3

    Osmangazi Köprüsü 15 Temmuz da kırmızı-beyaza büründü #4

    Osmangazi Köprüsü 15 Temmuz da kırmızı-beyaza büründü #5




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