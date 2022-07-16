- Haberler
- Gündem Haberleri
- Osmangazi Köprüsü 15 Temmuz'da kırmızı-beyaza büründü
Osmangazi Köprüsü 15 Temmuz'da kırmızı-beyaza büründü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeneiyle Osmangazi Köprüsü, kırmızı-beyaz renklerle kuşatıldı.
- 16.07.2022 - 09:36
Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde düzenlenen darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti.
Yurt genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programları düzenlendi.
Köprü kırmızı-beyaza büründü
Program çerçevesinde Osmangazi Köprüsü kırmızı-beyaz renklere büründü.
Osmangazi Köprüsü 15 Temmuz'da kırmızı ve beyaza büründü
Görsel şölen oldu
Havanın kararması ile ışıklar kırmızı ve beyaz yanarken görsel şölen izleyenleri adeta büyüledi.
O anlar sürücüler tarafından kaydedildi
Vatandaşlar köprüyü gören noktalardan fotoğraflar çekti. Köprüden geçen araç sürücüleri, o anları kaydetmeyi ihmal etmedi.
İHA'nın habarine göre; köprüde aynı zamanda ay-yıldızlı görseller de yer aldı. Kocaeli körfezinden geçen gemiler, araç trafiği ve köprünün ışıkları, gece boyunca görülmeye değer görüntü oluşturdu.