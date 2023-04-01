Osmaniye'de depremzede çocuklara psikososyal destek sağlandı Oyun çadırında yapılan çeşitli aktivitelerle çocukların öz güvenleri yerine geldi.

AA

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de çocuklara destek veriliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri, konteyner kentte kalan çocukların sarsıntıların etkisinden uzaklaşması için çalışıyor.

Oyun çadırında aktiviteler yapılıyor

Karaçay Konteyner Kenti'nde oyun alanları oluşturan ekipler, çocuklar için dans ve yarışma gibi etkinlikler düzenliyor.

Sosyal çalışmacı, psikolog, psikolojik danışman ve çocuk gelişimcilerden oluşan uzman ekip, oyun çadırında çocuklarla çeşitli aktiviteler yapıyor.

Depremin ilk gününden beri çalışmalar devam ediyor

Deprem bölgesinde aktif olarak çalışan ekipler, bugüne kadar 83 bin 917 çocukla bir araya gelerek, çok sayıda etkinlik gerçekleştirdi.

Osmaniye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Abdulkadir Taşletimur, depremin ilk gününden itibaren sahada afetzedelere yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

"Bu ortamı evleri gibi hissetmelerini sağlıyoruz"

Osmaniye'de 12 destek ekibinin sahada hizmet verdiğini anlatan Taşletimur, çocuklara yönelik de birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirtti. Taşletimur, şöyle konuştu:

İlk günden itibaren çocuklarımızın depremin etkisinden kurtulabilmesi için çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Bu tür etkinliklerle çocuklarımız kendilerini daha iyi hissediyor, bir nebze olsun mutlu oluyorlar.



Çocuklar deprem nedeniyle sosyal bir değişim yaşadı. Evlerinden, odalarından ayrıldılar. Biz şu an onların bu ortamı evleri gibi hissetmelerini sağlıyoruz.



Çocuklarımız ilk geldiklerinde tedirginlerdi, şu anda öz güvenleri var. Bu noktada çalışmalarımızın çocuklar üzerinde olumlu etki oldu.

Çocuklar mutlu

Depremzede çocuklardan Filiz Aylin Fakı, burada çok iyi zaman geçirdiğini ve güzel arkadaşlar edindiğini anlattı.

Çadır kentte çeşitli aktivitelere katıldığını belirten Fakı, şöyle konuştu:

Bizler için oluşturulan alanlarda kardeşim ve diğer arkadaşlarımla oyunlar oynuyoruz. Sandalye kapmaca oynuyoruz. Bazen bilmediğimiz oyunları öğreniyoruz bazen de dans ediyoruz.

Reyyan Üçok da derslerini bitirdikten sonra oyun alanına geldiğini ve burada arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiğini ifade etti.