Osmaniye Devlet Hastanesi ortopedi bölümüne gelen cumhuriyet savcısı, sırası gelmeden girdiği doktorun odasında kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı.

Daha önce farklı bir doktorda muayene olan Osmaniye’de görevli Cumhuriyet Savcısı Mehmet B., bugün Osmaniye Devlet Hastanesi ortopedi bölümüne gelerek Ortopedi Uzmanı Doktor Kemal Gökhan Günel’in odasına girdi.

MUAYENE EDEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Kendisinin savcı olduğunu söyleyen Mehmet B., doktordan kendisini muayene etmesini istedi.

İçeride başka bir hasta olduğunu söyleyen Doktor Kemal Gökhan Günel, ayrıca Savcı Mehmet B.’ye daha önceki doktoruna kontrol olması gerektiğini, bu şekilde kendisini muayene edemeyeceğini belirtti.

Osmaniye'de savcı, kendisini muayene etmeyen doktoru gözaltına aldırdı VİDEO



POLİSE GÖZALTI TALİMATI VERDİ

Bunun üzerine iddiaya göre Savcı Mehmet B., kendisini muayene etmeyen doktorun gözaltına alınması için polise talimat verdi.

Olayın duyulması üzerine hastane yönetimi ve diğer doktorlar meslektaşlarının bu şekilde gözaltına alınmaması için Doktor Kemal Gökhan Günel’in odasının önüne gelerek gözaltı işlemine engel olmak istediler.

DOKTOR İFADE VERMEYE GİTTİ

Daha sonra Doktor Kemal Gökhan Günel başka bir araçla Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne ifade vermeye gitti.

Yaşadığı olayın tamamıyla savcının nüfuzunu kullanmak olduğunu belirten Doktor Kemal Gökhan Günel, “Hasta muayene ediyordum. Sert bir şekilde kapı çaldı, birdenbire içeri bir şahıs girdi. Kendisinin savcı olduğunu söyledi ve muayene etmemi istedi. Ben de içeride hasta varken bu şekilde muayene edemeyeceğimi bildirdim. Durumunu anlattı, sonra kontrolünün geldiğini söyledi. Ben de kendisine muayene ve tedavi olduğu ve kendisinin takibinin yapıldığı ilk hekimden muayene olması gerektiğini ilettim. Odamda bana bağırdı çağırdı. 'Şimdi senle görüşeceğiz, sen beni nasıl muayene etmezsin' dedi. Ben ve hemşirem odamdan çıktık. Bir süre sonra geri geldim. Hastalarım odanın önünde birikmiş şekilde duruyor. Odama girdiğimde savcı bey hala odadan gitmemiş. Sonra 'Ters kelepçe yapın emniyete götürün' şeklinde polise talimat vermiş. Hastaneye polisler geldi. Üstelik ben olay saatinde hastanede nöbetçi doktordum” dedi.

HAKARET ŞİKAYETİYLE SORUŞTURMA AÇIKLDI

Konuya ilişkin Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan da bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Savcı Mehmet B.'nin doktor hakkında hakaret şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, Doktor Günel'in ifadesinin alındıktan sonra serbest bırakıldığı ifade edildi.

SAĞLIK KURULUŞLARINDA MUAYENE ÖNCELİKLERİ

Olayın ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada konuya ilişkin yoğun bir tartışma yaşandı.

Kullanıcıların çoğu sağlık hizmetlerinde bazı meslek gruplarının muayene önceliği olduğunu ileri sürmesi 2017'de konuya ilişkin düzenlenen Kanun Hükmünde Kararname'yi (KHK) hatırlattı.

Söz konusu kararnamede Sağlık Bakanlığı, Bakanlığa Devredilen Askeri Sağlik Kuruluşlarında Poliklinik Hizmetlerinde Öncelik Sırası Konulu 2016/22 Sayılı Öncelik Genelgesi ile muayene önceliklerini şu şekilde sıraladı:

1) Acil vakalar (Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlar iIe ivedilikle tıbbi müdale yapılması gerektiğine hekim tarafından karar verilen vakalar)

2) Engelli hastalar.

3) Hamileler.

4) Hizmetteki TSK, J.Gn.K.liği ve S.G.K.Iığı rültbeli personeli.

5) Harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malül ve gaziler ile aileleri.

6) 65 yaş üstü yaşlılar.

7) Yedi yaşından küçük çocuklar.

8) Önce1ikli olarak garnizon dışından sevkle gelenler olmak üzere, hizmeteki TSK, J.Gn K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler.

9) Emekli TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı personeli ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler.

