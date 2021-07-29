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- Osmaniye'de yangın: 5 şüpheli gözaltına alındı
Osmaniye'de yangın: 5 şüpheli gözaltına alındı
Osmaniye'de dün çıkan ve kontrol altına alınan Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
- 29.07.2021 - 10:11
- Güncelleme : 29.07.2021 - 10:27
Dün Osmaniye’nin merkeze bağlı Sarpınağzı köyündeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler, yetkililere bilgi verdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, su tankı ve orman işçisi sevk edildi.
BAZI EVLER BOŞALTILDI
Havanın kararmasıyla havadan müdahale edilemeyen yangını karadan kontrol altına alma çalışmaları sonuç verdi.
Ekipler, uzun uğraşların ardından yangını sabah saatlerinde kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle Sarpınağzı köyündeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Öte yandan, dün çıkan ve kontrol altına alınan Dereobası mevkisindeki orman yangınıyla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.