ÖSYM tarih verdi! 2022 YKS sonuçları erken açıklanır mı?

Milyonlarca öğrenci, katıldıkları TYT, AYT ve YDT sınavı sonuçlarını sabırsızlıkla bekliyor. Adaylar, 2022 YKS sonuçları erken açıklanır mı? sorusuna yanıt arıyor.İşte detaylar..

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen YKS 2022 sonuçlarının açıklanmasına kısa bir süre kaldı.

Üniversite adayı öğrenciler ve aileleri, her saat başı ÖSYM sonuç ekranını kontrol ediyor, sonuçların açıklanıp açıklanmadığını sorgulamaya devam ediyor.

İyi bir üniversiteye gidebilmenin hayalini kuran milyonlarca öğrenci, 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavında terler döktü.

TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenen 2022 YKS sonuçları için geri sayım devam ediyor.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih dönemi başlayacak.

2 yıllık ön lisans eğitimi almak isteyenler için TYT sonuçları, 4 yıllık lisans eğitimi için ise AYT sonuçları önem arz edecek.

Bu noktada aldıkları puanlara göre tercihlerini yapacak olan öğrenciler, sonuç tarihine odaklanmış durumda.

Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

İşte ÖSYM kılavuzuna göre 2022 YKS sonuç tarihi!

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sınav sonucunun açıklanacağı tarih ise belli oldu.

ÖSYM'nin sınav takvimine göre YKS sınav sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecek.

YKS sonuçları erken açıklanır mı?

YKS sonuçlarının erken açıklanacağına dair herhangi bir duyuru yapılmadı.

Bazı kaynaklar bayram tatilinin 9 gün olması sebebiyle bu tarihten önce açıklanma ihtimali üzerinde durmuştu ancak bu ihtimale ilişkin bir gelişme yaşanmadı.