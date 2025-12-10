ÖSYM'de yeni sistem: Tüm sınavlarda geçerli! Sorular artık böyle sorulacak...

- ÖSYM, sınav sorularının hazırlanmasında yapay zekâ kullanımına başladı.
- İlk olarak YDS'de yapay zekâ destekli sorular uygulanıp olumlu sonuçlar alındı.
- Yapay zekâ, soru havuzunu genişletip sınav süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.
ÖSYM'de yapay zeka dönemi...
Soru hazırlama sürecinde, yapay zeka destekleri araçlardan destek alındı.
Samsun Üniversitesi’nde düzenlenen uluslararası “Quality in English Medium Instruction Forum”da konuşan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, YDS’de iki adet yapay zekâ destekli sorunun ilk kez uygulandığını belirtti.
"DEVAM EDECEĞİZ"
Başkan Ersoy, şu değerlendirmeyi yaptı:
“YDS’de yapay zekâ tarafından hazırlanan soruları sorduk. Sorular, ölçme-değerlendirme kriterleri ve güvenlik açısından tam not aldı. Bu sistemi geliştirerek tüm sınavlarımıza yaygınlaştıracağız.”
Ersoy, yapay zekânın özellikle soru havuzunu genişletme ve sınav süreçlerini hızlandırma açısından önemli bir katkı sağlayacağını vurguladı.