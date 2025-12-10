ÖSYM'de yeni sistem: Tüm sınavlarda geçerli! Sorular artık böyle sorulacak... ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yapay zeka destekli soru hazırlama çalışmalarının ilk sonuçlarını açıkladı. Buna göre; devam eden sınavlarda yapay zeka araçlarından destek alınacak.