Otobüs terminallerinde bayram yoğunluğu başladı 9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, otobüs terminallerine akın etti. İstanbul, İzmir ve Bursa'da yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, yurt genelinde hazırlıklar yapılmaya başlandı.

Kurban pazarları hareketlenirken, vatandaşlar ise tatil planları için harekete geçti.

9 güne çıkarılan Kurban Bayramı tatilini bazı vatandaşlar memleketlerinde bazıları ise tatil bölgelerinde değerlendirmek istiyor.

Bu kapsamda da biletlerini günler öncesinden alan vatandaşlar, otobüs terminallerini doldurdu.

İstanbul, İzmir ve Bursa'da terminallere akın eden vatandaşların oluşturduğu yoğunluk ise çekilen karelere yansıdı.

Ayrıca otogar giriş ve çıkışlarında da trafik oluşurken, araçlar ilerlemekte güçlü çekti.

İstanbullular gidiyor

Kurban Bayramı tatilini İstanbul dışında geçirmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda akşam saatlerinde yoğunluk oluşturdu.

Mesai bitiminde otogarın yolunu tutanlar giriş ve çıkışlarda da araç trafiğinin durmasına sebep oldu. Vatandaşlar bilet fiyatlarından, otobüs firması işletmecileri ise, maliyetlerin artmasıyla otobüs masraflarından şikayetçi.

Bursa'da da durum farklı değil

Bursa Terminal çalışanları daha çok insanların Ege ve Akdeniz bölgelerine gittiğini, memleketlere giden insanların daha az olduğu söyledi. Bursa Terminali yazıhane çalışanı Hamit Ocak, "Bayram ve yaz sezonu için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bayram tatiline özel seferlerimiz ile de yolcularımızın yoğun istek ve taleplerini yerine getiriyoruz. Yeni güzergâh ve seferlerimiz de eklenmeye devam ediyor. Tecrübeli ekibimiz ve keyifli ikramlarımızla bayram tatili yolcuğunu konforlu hale getiriyoruz." dedi.

Yoğunluktan şikayetçi olan bir vatandaş ise "Yolculuğumuz kalabalık olunca kötü ve konforsuz geçiyor. Öğrenciler memleketlerine dönerken bilet sıkıntısı yaşıyorlar." diye konuştu.

Yaşanan yoğunlukta işleri açılan terminal esnafı, "Bayram gelmeden bayramın tadını çıkartıyoruz. İnsanlar memleketlerine dönerken ailelerine hediyelik eşyalar alıyorlar. Bursa’mızın meşhur kestane şekeri ağırlıklı olarak tercih ediliyor. Vatandaş memnun, esnaf memnun." ifadelerini kullandı.

İzmir'de ek seferler yapılıyor

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından memleketleri veya tatil bölgelerine seyahat edecek vatandaşlar, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde hareketliliğe neden oldu.

Tatil öncesi son iş günü olan 23 Haziran Cuma ve hafta sonu için bilet talebinin artması üzerine otobüs firmaları, ek seferler koydu.

Bir firmada otobüs şoförü olarak çalışan Hüseyin Demirkıran, son yılların en yoğun bayram tatilini geçirmeye hazırlandıklarını söyledi.

Henüz tatil olmadan otobüslerin dolması üzerine ek seferlerin konulmaya başladığını belirten Demirkıran, "Ek seferlerden dolayı otogarlar kalabalık. Yolcularımızı hayırlısıyla sevdiklerine kavuşturmaya çalışıyoruz. Eskiye göre yoğunluk fazla, tatil bölgelerine doğru yoğunluk daha da fazla." diye konuştu.

"Yoğunluğu görünce şaşırdım"

Yolculardan Cevdet Akın ise bayram tatilini Balıkesir'in Burhaniye ilçesindeki evinde geçirmeyi planladığını, terminalde beklemediği bir kalabalıkla karşılaştığını ifade ederek, "Uzun zamandır çok dışarıya çıkmıyorum ama bu yoğunluğu görünce şaşırdım." diye konuştu.

Öte yandan, polis ve jandarma trafik ekipleri, bayram tatili öncesi, şehirler arası yollarda yolcu taşımacılığı yapan araçlara yönelik denetimleri artırdı.