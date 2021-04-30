15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na bombalı eylem yapmayı planlayan teröristlere ilişkin yeni görüntüler yayınlandı.

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na 5 kilogram patlayıcı bırakılmasına yönelik operasyonda yakalanan 25 yaşındaki R.A.'nın bir tekstil firmasında reçmeci olarak, 27 yaşındaki İ.Z.'nin de bir tekstil firmasında işçi olarak çalıştığı belirlendi.

Keşif yapan ve bombanın ele geçirildiği operasyondan saatler sonra Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde yakalanan 39 yaşındaki Y.S.'nin de çok sayıda suç kaydı olduğu ve uyuşturucu satıcılığından cezaevinde yattığı öğrenildi.

KEŞİF YAPTILAR

Şüphelilerin, tam kapanma yoğunluğunun yaşandığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sabah saatlerinde keşif yaptıkları tespit edildi. Yaptıkları keşfin ardından bombalı çantayı Y.S.'nin getirerek, İ.Z., ve R.A.'ya verdiği ortaya çıkarıldı.

Otogarda yakalanan teröristlerin eylem planı VİDEO

EYLEM PLANI

Çantada bulunan 4 uzaktan kumandalı bombayı otogarda 4 ayrı yerde patlatmayı, ardından olay yerine gelecek olan polislere 2 zaman ayarlı bombayla saldırı yapmayı planladıkları tespit edildi.

KIYAFET OYUNU

Yayınlanan yeni görüntülerde ise teröristlerin peronlara ayrı ayrı geldikleri ve telefon trafiğinden sonra tuvalette kıyafetlerini birbirleriyle değiştirdikleri belirlendi.

Teröristlerin sorguları devam ediyor.







