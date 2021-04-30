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- Otogarda yakalanan teröristlerin eylem planı
Otogarda yakalanan teröristlerin eylem planı
- DHA
- 30.04.2021 - 09:06
- Güncelleme : 30.04.2021 - 10:12
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na 5 kilogram patlayıcı bırakılmasına yönelik operasyonda yakalanan 25 yaşındaki R.A.'nın bir tekstil firmasında reçmeci olarak, 27 yaşındaki İ.Z.'nin de bir tekstil firmasında işçi olarak çalıştığı belirlendi.
Keşif yapan ve bombanın ele geçirildiği operasyondan saatler sonra Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde yakalanan 39 yaşındaki Y.S.'nin de çok sayıda suç kaydı olduğu ve uyuşturucu satıcılığından cezaevinde yattığı öğrenildi.
KEŞİF YAPTILAR
Şüphelilerin, tam kapanma yoğunluğunun yaşandığı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sabah saatlerinde keşif yaptıkları tespit edildi. Yaptıkları keşfin ardından bombalı çantayı Y.S.'nin getirerek, İ.Z., ve R.A.'ya verdiği ortaya çıkarıldı.
Otogarda yakalanan teröristlerin eylem planı VİDEO
EYLEM PLANI
Çantada bulunan 4 uzaktan kumandalı bombayı otogarda 4 ayrı yerde patlatmayı, ardından olay yerine gelecek olan polislere 2 zaman ayarlı bombayla saldırı yapmayı planladıkları tespit edildi.
KIYAFET OYUNU
Yayınlanan yeni görüntülerde ise teröristlerin peronlara ayrı ayrı geldikleri ve telefon trafiğinden sonra tuvalette kıyafetlerini birbirleriyle değiştirdikleri belirlendi.
Teröristlerin sorguları devam ediyor.