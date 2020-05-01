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    Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

    Mardin’in Kızıltepe ilçesinde otomobilin çarptığı Suriye uyruklu 88 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 01.05.2020 - 08:52
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    Otomobilin çarptığı yaşlı kadın hayatını kaybetti

    Mardin'de Kızıltepe ilçesi Vatan Caddesi üzerinde karşıya geçmeye çalışan Suriyeli 88 yaşındaki Fasla El Ali ismindeki yaşlı kadına Mardin istikametine doğru giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı.

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Durumu ağır olan kadını sağlık ekipleri ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırdı.

    YAŞLI KADIN KURTARILAMADI

    Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kadının hayatını kaybettiği belirtildi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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