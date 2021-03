Otopark zorunluluğu yolda: Otopark yönetmeliği nedir? Ne zaman uygulanacak?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeni Otopark Yönetmeliği’nin hazırlıklarını tamamladı. Araç sahipleri, park yeri sorununun çözülmesi için gelişmeleri yakından takip ediyor.

Türkiye genelinde özellikle İstanbul'da büyük bir sorun haline gelen "park yeri bulma" durumu için bakanlık harekete geçti.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yeni otopark yönetmeliğinin hazırlıklarını tamamladı. Yönetmeliğe göre her daireye 1 otopark şartı yerine dairelerin büyüklüğüne göre otopark yapılması zorunlu olacak.

Araç sahipleri, otopark yönetmeliğine dair detayları araştırıyor. Peki otopark yönetmeliği nedir ve ne zaman uygulanacak? İşte otopark yönetmeliği maddeleri..

OTOPARK YÖNETMELİĞİ NEDİR?

31 Mart’ta yürürlüğe girmesi beklenen yönetmelikte ‘her daireye bir otopark’ zorunluluğu vardı. Sektör temsilcileri ise her arsa yapısında bunun mümkün olmadığını, getirilen zorunluluğun kentsel dönüşüm sürecini zorlayacağını açıklamıştı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sektörün tüm taraflarının taleplerini dinleyerek yönetmelikte değişikliğe gitti. Bu değişikle her yapı alanı için farklı formüller geliştirilecek otopark yapılmasının önü açıldı.

Hazırlanan yeni taslağa göre bundan sonra daire ya da dükkan büyüklüklerine göre otopark alanı belirlenecek.

OTOPARK YÖNETMELİĞİ MADDELERİ

80 metrekareden küçük her 3 daire için en az 1 otopark, 80-120 metrekare arasındaki her 2 daire için en az 1 otopark, 120-180 metrekare arasındaki her daire için en az 1 otopark ve 180 metrekare üzeri her daire için 2 adet otopark yeri ayrılması hükmü getirilecek.

Dükkân, mağaza, banka gibi fonksiyonlarda her 30 metrekare için 1 adet olan otopark zorunluluğu, her 40 metrekare için 1 adet olarak, büro binalarında her 40 metrekare için 1 adet olan otopark zorunluluğu, her 50 metrekare için 1 adet olacak şekilde revize edilecek.

Otoparkın bina bodrumunda karşılanması zorunluluğu kaldırılarak talebe göre binanın bodrumunda ya da parsel arka, yan bahçesi veya ön bahçesinde veyahut bu bahçelerin altında öncelik olmadan karşılanabilmesi hükmü getirilecek.

120 metrekareden küçük olup 3 kat ve üzeri yapı bulunan parsellerde, talep halinde otoparkın bedel karşılığı bölge otoparkından temin edilebilmesi sağlanacak.

Komşu parsellerin anlaşması ve maliklerin onayı halinde bitişik olan bahçelerin, aradaki duvar kaldırılmak suretiyle ortak otopark olarak kullanılabilmesi imkânı getirilecek. Bu sayede birden çok parselin anlaşması ile ‘ada içi’ otoparkların önü açılacak.

2023 yılına kadar yapılacak binalarda tesis edilen otopark sayısının en az yüzde 2'si, elektrik motorlu araçlar için özel olarak dizayn edilecek. Yani vatandaş, aracını evinin otoparkında gönül rahatlığı ile şarj edecek. 2023'e geldiğimizde yüzde 5'e çıkarılacak olan özel alanlar, 2025 yılı itibarıyla yüzde 10 olacak