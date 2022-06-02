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    Otoyollarda hız sınırları yükseltildi

    İçişleri Bakanlığı, otoyollardaki hız sınırlarını yeniden belirledi. Yeni uygulama 1 Temmuz'da başlayacak.
    • 02.06.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 02.06.2022 - 10:37
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    Otoyollarda hız sınırları yükseltildi

    1 Temmuz'da başlayacak yeni uygulamaya göre, hız sınırları Edirne'den Şanlıurfaya kadar uzanan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç)  130 kilometre/saat; Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saat çıkarılacak.

    AYRINTILAR GELECEK...


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