Otoyollarda hız sınırları yükseltildi

İçişleri Bakanlığı, otoyollardaki hız sınırlarını yeniden belirledi. Yeni uygulama 1 Temmuz'da başlayacak.

1 Temmuz'da başlayacak yeni uygulamaya göre, hız sınırları Edirne'den Şanlıurfaya kadar uzanan otoyolda (Ankara - Niğde arası hariç) 130 kilometre/saat; Kuzey Marmara, İstanbul-İzmir, Ankara-Niğde otoyollarında ise 140 kilometre/saat çıkarılacak.

AYRINTILAR GELECEK...