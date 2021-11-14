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    ÖTV düzenlemesinden sonra karavan sektörü harekete geçti

    ÖTV düzenlemesinden sonra karavan sektörü harekete geçti

    Geçtiğimiz haftalarda ÖTV'nin yüzde 220’den yüzde 45’e çekilmesinin ardından karavan sektör temsilcileri, Avrupa'ya yıllık 30 bin adetlik satış yapılabileceğini aktardı.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2021 - 06:58
    • Güncelleme : 14.11.2021 - 07:13
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    Pandemi döneminde daha kullanışlı görülen motokaravanlara geçtiğimiz haftalarda uygulanan ÖTV'nin yüzde 220’den yüzde 45’e çekilmesi sektörde sevinçle karşılanmıştı.
    Sıfır fiyatı 1.5 milyon TL'yi bulan motokaravanlar, düzenlemelerin ardından 700 bin TL'nin altına düştü.

    ÖTV düzenlemesinden sonra karavan sektörü harekete geçti #1

    AVRUPA'YA 30 BİN ADET SATIŞ YAPILABİLECEĞİ AKTARILDI

    Hürriyet'ten Taylan Özgür Dil'in haberinde; sektörün temsilcilerine göre, normal bir ticari aracın 2 katı fiyatına ihraç edilebilecek motokaravanda, Avrupa'ya yıllık 30 bin adetlik satış yapılabileceği belirtildi.
    Peş peşe yaşanan bu gelişmeleri motokaravan üreticileri, Avrupa'ya açılma fırsatı olarak görüyor.
    Ayrıca sektörün, karavan kamp alanlarına yönelik de düzenleme beklediği aktarıldı.
    ÖTV düzenlemesinden sonra karavan sektörü harekete geçti #2

     

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