Oy kullanma işlemi başladı! Türkiye genelinde seçim manzaralarıTürkiye genelinde seçim manzaraları Vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı seçimleri kapsamında ikinci tur için oy kullanma işlemine başladı. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen, oy kullanma işlemlerinde yoğunluk olduğu görüldü.

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sandık başına gitti.

Sandıktan Cumhur İttifakı büyük bir zaferle çıktı ve mecliste üstünlüğü yeniden ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bıraktı ancak Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tura gitti.

Bu kapsamda da vatandaşlar, bugün sandık başına gidiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleşecek olan seçimler için, katılım ise bir hayli yoğun.

Vatandaşlar, sabah saatlerinde oy kullanma işlemlerine başladı.

Deprem bölgesi dahil olmak üzere Türkiye genelinde de manzaralar gelmeye başladı.

İstanbul, İzmir, Ankara oy kullanma işlemi başladı

Beykoz Beylerbeyi'nde bulunan Hacı Sabancı Anadolu Lisesine sabah erken saatlerde gelen vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı.

Vatandaşlardan Ramazan Sarıoğlu, "Bu günü bekliyordum, oyumu kullandım. Düşünecek bir şey yok, devam" dedi.

Kemal Kaya ise "Ülke hakkında hayırlı olsun. Ülke daha iyi güçlensin halkın oyları ve görüşleriyle. İlk turda da oy kullandım" diye konuştu.

İzmir ve Ankara'da da vatandaşlar, sandık başına gitti.

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Karadeniz sandık başında

Saat 08.00 itibarıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da vatandaşlar sandık başına gitti. Vatandaşlar, ilk turda seçilemeyen cumhurbaşkanını belirlemek için erkenden sandığa koştu.

Sandıkların açılmasıyla birlikte oy kullanacağı okullara giden vatandaşlar, tercihlerini yaptı. Vatandaşlık görevini yerine getiren Samsunlular, seçimin hayırlı olmasını diledi.

Depremzedeler oy kullanmak için sandık başında

Gaziantep ve Malatya'da da vatandaşlar etkili olan sağanağa rağmen oylarını kullanmak için şemsiyelerle okullara akın ediyor.

Van'da vatandaşların sandığa katılımı yoğun

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Van'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti.