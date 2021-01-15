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- Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında, nereli? Öykü Serter'in hayatı ve kariyeri..
Öykü Serter kimdir? Öykü Serter kaç yaşında, nereli? Öykü Serter'in hayatı ve kariyeri..
- Haber Merkezi
- 15.01.2021 - 13:16
Sunuculuğunu yaptığı yarışma ve moda programlarıyla tanınan Öykü Serter'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor.
Zaman zaman açıklamaları ve sosyal medya paylaşımları ile magazin gündemine gelen Serter, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
Biri Bizi Gözetliyor yarışmasıyla hafızalara kazınan Öykü Serter kimdir? Öykü Serter nereli, kaç yaşında, babası kimdir? Öykü Serter hakkında merak edilen bilgiler..
ÖYKÜ SERTER KİMDİR?
Öykü Serter, 26 Şubat 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yeminli Mali Müşavir Baba ve Ev Hanımı bir annenin çocuğudur.
Ankara TED Koleji'nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünü tamamlamıştır.
Galatasaray Üniversitesi Radyo TV bölümünde yüksek lisans eğitimini bitirmiş olup, halen Bahçeşehir Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam etmektedir.
Bunların yanında Los Angeles'ta oyunculuk eğitimi alan sunucu, başarısını okumayı ve öğrenmeyi çok sevmesine bağlamaktadır.
PROFESYONEL YÜZÜCÜ
Öykü Serter, sunuculuğu yanında profesyonel olarak yüzme sporu ile ilgilenmektedir. Kurbağalama branşında çok sayıda madalya kazanmıştır.
ZAYIFLIĞININ NEDENİ BAĞIRSAK HASTALIĞI
İBS (İrritabl Bağırsak Sendromu) hastası olduğu için diyetisyenlerce hazırlanmış özel bir diyetle beslenmektedir. Bir röportajında zayıflığının nedeninin bu hastalık olduğunu belirtmiştir.
TELEVİZYON KARİYERİ
Öykü Serter medya kariyerine Capital Radio'da DJ olarak başlamıştır.
Daha sonra Number 1 Fm'de çalışmış, Cine 5'te yayınlanan 5 te 5 programında VJ olarak görev almıştır. Biri Bizi Gözetliyor programlarının değişmez sunucusu olmuştur.
Aynı zamanda Akademi Türkiye, Anadolu Rüzgarı programlarının da sunucusudur. B.U.M isimli yarışmayı Ragga Oktay ile birlikte hazırlamıştır. Başarılı sunuculuk kariyer listesine Star Akademi, Master Chief Türkiye, Rising Star Türkiye, Anadolu Ateşi isimli programları da eklemiştir.
2015 yılında TV8 kanalında başlayan ve Öykü Serter’in sunuculuğunu yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programında Nur Yerlitaş, Uğurkan Erez, İvana Sert ve Kemal Doğulu ile birlikte jüri görevi yapmış ve bu program ile “En İyi Sunucu Kristal Fare” ödülünü kazanmıştır.
Yine aynı yıl “En İyi Kadın Sunucu Altın Kelebek Ödülü” ile başarısını taçlandırmıştır. Ödüllü sunucu 2016 yılında da “En Başarılı TV Sunucusu” olarak “İTÜ EMÖS Başarı Ödülü” almıştır.
Tüm bu sunuculuk kariyerinin yanı sıra İşler Güçler, Ah bir Polis Olsam, İstanbul Şahidim Olsa isimli dizilerde oyuncu olarak karşımıza çıkmıştır.
ÖZEL HAYATI
Öykü Serter özel hayatında uzun ilişkileri ile gündeme gelmiş, 1999 – 2005 yılları arasında Kargo Grubu'nun vokalisti Koray Candemir'le birlikte olmuştur. Koray Candemir'den sonra Senkron TV'nin sahibi Levent Altınay ile ismi gündeme gelmiştir. Magazin basını tarafından Kemal Doğulu ve Ümit Oruç'la görüntülenen Öykü Serter açıklamalarında uzun zamandır hayatında kimse olmadığını belirtmiştir.
ÖYKÜ SERTER PROGRAMLARI
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2016 – İşte Benim Stilim
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2016 – Fenomen
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2015 – Rising Star Türkiye
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2014 – Bu Tarz Benim
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2011 – Star Akademi
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2010 – Bank Asya 1. Lig Günlüğü
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2010 – Master Chief Türkiye
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2007 – Acemi Birlik
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2006 – B.U.M.
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2006 – Anadolu Rüzgarı
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2004 – Akademi Türkiye
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2001 – Biri Bizi Gözetliyor
Oyunculuk Kariyeri:
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2012 – İşler Güçler – Yüzme Öğretmeni Rolü
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2006 – Ah Bir Polis Olsam – Yasemin Rolü
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2004 – İstanbul Şahidimdir – Ela Rolü
Ödülleri:
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2015 – En İyi Sunucu Kristal Fare Ödülü
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2015 – En İyi Kadın Sunucu Altın Kelebek Ödülü - İşte Benim Stilim
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2016 – En Başarılı TV Sunucusu İTÜ EMÖS Başarı Ödülü