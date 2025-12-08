AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Her açıklamasıyla dikkati çeken Oytun Erbaş, "Namaz kılan insan sapkınlıklardan uzak olur, beyin inflamasyonu az olur." dedi ve şöyle devam etti;

"BEYİN KENDİSİNİ KORUMAYA ALMIŞ"

"Deneyler yaparken biz şunu fark ettik. Biz buruna ilaç sıkıyorduk. Burundan sıkılan ilaç, beyine çok hızlı gidebiliyor.

Çünkü kan beyin bariyeri diye bir şey var. Kandaki bir ilacın beyne gitmesi zor. Beyin dur diyor, beyin kendisini korumaya almış.

Onun için biz bir ilacı beyne ulaştırmada zorluk çekiyoruz. Biz çalışmalarımızı burundan ilaç sıkarak yapmaya başladık. Çünkü burundan ilaç beyne çok rahat gidiyor.

"DEMEK Kİ ABDEST ALMAK GEREKİYORMUŞ"

Bazı sıçanlara psikiyatrik hastalık yapıyoruz, gerçek ilaç veriyoruz. Diğer adama da boş kapsül. Boş kapsül ne, tuzlu su sıkıyordum.

Tuzlu su sıktığım hayvanlar iyileşiyor. Tuzlu suyun bir nimeti vardı. Buruna su verdiğim zaman basınçlı, beyin iltihabı azalıyor.

Mutlaka abdest alırken burnunuza çekin. Demek ki gusül abdestinin yeri varmış. Basınçlı suyun buruna gönderilmesi, beyin iltihabını azaltıyor. Demek ki abdest almak gerekiyormuş.

"NAMAZ KILAN SAPKINLIKLARDAN UZAK OLUR"

Ben abdest almayayım, her zaman buruna sabahları yaparım. Tuzla da yapıyorum. Namaz kılan adam sapkınlıklardan uzak olur, beyin inflamasyonu az olur."