Oytun Erbaş, parmaklar üzerinden karakter analizi yaptı: Erkeklerde 4. parmak uzunsa..

Ensonhaber YouTube kanalının yeni programı 'Çağlar Cilara ile Ensonhaber Bilim' hız kesmeden devam ediyor.

Ensonhaber Yayın Koordinatörü Çağlar Cilara moderatörlüğünde gerçekleşen programda Prof. Dr. Oytun Erbaş, önemli yorumlarda bulunmaya devam ediyor.

Programda parmaklar üzerinden yaptığı karakter analizleri hakkında konuşan Erbaş, yine açıklamaları ile sosyal medyada gündem olmayı başardı.

"4'ÜNCÜ PARMAĞI UZUN OLANLAR DAHA FAZLA TESTOSTERON SALGILIYOR"

4'üncü parmağı uzun olanlarda, testosteron hormonu etkili olduğunu söyleyen Erbaş, şunları kaydetti:

Söyleyeyim testosteron özelliklerini; daha sinirli, dominant özellikleri daha fazla, futbolu seven, yarışmayı seven ve kırmızı ışıkta bekleyemeyen.



Bugün futbolculara bak dördüncü parmakları uzun, siyasetçilerin de aynı şekilde.



İnternette aratın Futbolculara veya siyasetçilere baktığınızda 4'üncü parmaklarının daha uzun olduğunu göreceksiniz.

"KADINLAR DOĞUŞTAN HİSTERİK, ERKEKLER DOĞUŞTAN ANTİSOSYAL"

Kadınlarda ise 2'nci parmağa odaklanılması gerektiğini söyleyen Erbaş, şöyle konuştu:

Kadınlarda ne var peki? Kadınlarda 2'nci parmak daha uzun oluyor. 2'nci parmak uzunsa; kaygılı, vesveseli, temkinli, kıskanç, histerik oluyorsun.



Bir laf vardır; Kadınlar doğuştan histerik doğar, erkekler doğuştan antisosyal doğar. Yani 2'nci parmak kadın özellikleri, 4'üncü parmak kadın özellikleridir.

"4'ÜNCÜ PARMAĞI UZUN OLANIN PENİSİ DE UZUNDUR"

Ek bir parantez açarak erkekler 4'üncü parmak uzunluğunun cinsel organ boyuyla doğru orantılı olduğunu belirten Doktor Erbaş, "Ve 4'üncü parmağı uzun olanların penisi de uzundur" ifadelerini kullandı.

"PARMAK UZUNLUKLARI KANSERE YATKINLIĞA İŞARET EDEBİLİR"

Son olarak parmak uzunluklarının kanserle ilişkisine değinen Erbaş, şunları söyledi:

Bir şey daha söyleyeyim 4'üncü parmağı uzun olanların testosteronu yüksek olduğu için prostat kanserine yatkındırlar.



2'nci parmağı uzun olanlar ise meme kanserine yatkındırlar. Biliyorsunuz meme kanseri östrojenle, prostat kanseri testosteronla ilişkilidir.



Kiminle el sıkışsam parmaklarına bakarım. 4'üncü parmağı uzunsa kaçarım, uzun bir şeye denk gelmeyeyim diye.

