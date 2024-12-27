Haber Merkezi

10 Aralık'ta başlayan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarından sonra 4. kez bir araya gelen taraflar, zammın yüzde 30 oranında yapılmasına, ücretin de 22 bin 104 lira olmasına karar verdi.

Bunun üzerine tv100 ekranlarında bir programa katılan Oytun Erbaş, bazı değerlendirmelerde bulundu.

"Bugün kuru fasulye de protein et de protein. Onun için mütevazılığı öğrenmeniz gerekiyor. Bunun sonu yok.

Bakın asgari ücret 50 de olsa, 50 verin 50 harcar insanlar. 100 verin 100 harcarlar.

Bunun sonu yok ki. Onun için ben hep şunu söylüyorum; fakir hayat, fakir tipi hayat en sağlıklı hayattır." diyen Erbaş'a eleştiri geldi.

Günlerdir konuşulan bu sözlerin ardından Oytun Erbaş, sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yayınladı.

ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Devam eden sözlerinde, "Şunu söylemeye çalışıyorum; bu ülkenin kendi içinde bir dinamiği var. Sizin de buna adapte olmanız gerekiyor.

Benim arabam yok, ehliyetim de yok, benim tek kaşığım var. E yetiyor...

Peki ben kaşık takımları alsaydım ne olacaktı? Ayakkabılar alsaydım ne olacaktı? Sonuçta günün sonunda 2 lahmacun yeniyor üçüncüsünü yemiyorum ben." diyen Oytun Erbaş, Instagram hesabından yayınladığı açıklama ile eleştirilere yanıt verdi ve söylediklerinin arkasında olduğunu belirterek, yaşam tarzının mütevazı olduğunu söyledi.

Erbaş devam eden sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"MÜTEVAZI YAŞAMAYI SEVİYORUM. BİRAZ ÇORBA, EN SEVDİĞİM KURU FASULYE"

Mütevazı hayatı seviyorum. Bir dilim ekmek, biraz çorba, en sevdiğim kuru fasulye. Simit, ayran. Bir tane kanepem var. Bir tane de kaşık-çatalım var.



Bu şekilde laboratuvarda otizm çalışmaya devam ediyorum. İlaç denemeye devam ediyorum. Soğuk-sıcak fark etmiyor. Zor şartlarda çalışıyorum.

"DEVİR MÜTEVAZI DEVRİ"