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    Oyuncu Füsun Günuğur hayatını kaybetti

    'Beni Unutma' dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur, 70 yaşında yaşamını yitirdi.
    • 27.08.2022 - 16:53
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    Oyuncu Füsun Günuğur hayatını kaybetti

    Bir döneme damgasını vuran büyük bir hayran kitlesi olan "Beni Unutma" dizisinin başrol oyuncularından Füsun Günuğur'un hayatını kaybettiği duyuruldu.

    Sanatçının ölüm haberi, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Mustafa Kurt tarafından açıklandı.

    "Vefat haberini büyük üzüntü ile öğrendik"

    70 yaşında hayata veda eden Günuğur için yapılan açıklamada, "Türk Tiyatrosunun değerli ismi emekli sanatçılarımızdan Füsun Günuğur'un miş bulunuyorum. Sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum" ifadelerini yer verildi.

    Usta sanatçının kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

    Oyuncu Füsun Günuğur hayatını kaybetti #1

    Oyuncu Füsun Günuğur hayatını kaybetti #2


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