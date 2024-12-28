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Haber Merkezi

Son dönemde bazı restoranlarda fahiş fiyat artışları vatandaşların tepkisini çekiyordu.

Bu isimlerden biri de ünlü oyuncu Nurseli İdiz oldu.

Nişantaşı'nda bulunan bir mekanda arkadaşlarıyla yemek yiyen İdiz, kalitesiz bulduğu yemeklerin ardından gelen hesabı görünce tepkisini sosyal medyada paylaştı.

Mekanda "Carbonara" olarak bilinen peynirli makarna sipariş eden İdiz, yüksek bulduğu mekanın fiyatlarını ifşa etti.

"ŞU MAKARNA 580 TL"

Sosyal medya hesabında o anları paylaşan Nurseli İdiz, videosuna "Carbonara içinde kaybolara" notunu düştü.

Nurseli İdiz, "Yiyemedim, çok sertti. Tiyatro oyunu sonrası kedilere köpeklere vereceğiz. Şu gördüğünüz makarna 580 TL." dedi.

"TÜRK HALKINA BAŞARILAR"

Yemeklerin kalitesizliğine rağmen hesabın çok yüksek olmasına tepki gösteren İdiz, "Toplam hesap 730 TL. Bir su 125 TL, 2 çay 116 TL. Başarılar diliyorum Türk halkına, başarılar." ifadelerini kullandı.