Oyuncu Serkan Keskin'in babası hayatını kaybetti

- Oyuncu Serkan Keskin'in babası Vehbi Keskin, Kocaeli'nde defnedildi.
- Cenazede Keskin’i sanatçı dostları ve yakınları yalnız bırakmadı.
- Serkan Keskin'in annesi de 7 ay önce yaşamını yitirmişti.
Oyuncu Serkan Keskin’in acı günü...
Keskin'in yorgancılık mesleğini sürdüren babası Vehbi Keskin (85), yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti.
Keskin’in cenazesi, bugün ilçedeki Fevziye Camisi’ne getirildi.
ARKADAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI
Cenazeye; İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile Çağlar Çorumlu, Taner Ölmez, Berrak Tüzünataç, Özge Özpirinçci ve Birkan Sokullu'nun yanı sıra Keskin Ailesi ve yakınları katıldı.
TAZİYELERİ KABUL ETTİ
Cenazede sanatçı Serkan Keskin, taziyeleri kabul etti.
Öğle namazı ardından kılınan cenaze namazının sonrasında Vehbi Keskin’in cenazesi, Bağçeşme Mezarlığı’na defnedildi.
ANNESİNİ DE 7 AY ÖNCE KAYBETMİŞTİ
Öte yandan Serkan Keskin’in annesi Zeliha Keskin (78), 7 ay önce yine yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetmişti.