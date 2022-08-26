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    Ozan Çolakoğlu eşi Gülşen'i ziyaret etti

    Ozan Çolakoğlu ve sanatçı Gülşen'in avukatı, şarkıcının kişisel eşyalarını getirmek için cezaevine ziyarette bulundu. Görüşmenin ardından açıklama yapan avukat, "Gülşen'in durumu gayet iyi" dedi.
    • 26.08.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 26.08.2022 - 14:53
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    Ozan Çolakoğlu eşi Gülşen'i ziyaret etti

    Sahnedeki iddialı kıyafetleriyle adından sıkça bahsettiren şarkıcı Gülşen, konserlerindeki söylemleriyle de gündem olmaya başladı.

    Şarkıcı, nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplileri hedef alarak, "İmam hatiplidir, sapıklığı oradan geliyor" cümlesinin büyük tepki alması sonucu evinden alınarak adliyeye sevk edildi.

    Sosyal medya ikiye bölündü

    İşlemlerinin tamamlanmasının ardından akşam saatlerinde Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi'ne gönderildi.

    Verilen karar sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

    Ozan Çolakoğlu eşi Gülşen i ziyaret etti #1

    Eşini ziyaret etti

    Besteci Ozan Çolakoğlu ile evli olan Gülşen'in Azur Benan isminde bir oğlu bulunuyor.

    Çolakoğlu, öğle saatlerinde eşini görmek için tutuklu olduğu cezaevine geldi.

    Ozan Çolakoğlu eşi Gülşen i ziyaret etti #2

    Kişisel eşyalarını getirdi

    Avukatı ile birlikte gelen bestecinin Gülşen'e kişisel eşyalarını getirdiği öğrenildi.

    DHA'nın aktarımına göre; Ozan Çolakoğlu 4 saat süren ziyaretin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

    Ozan Çolakoğlu eşi Gülşen i ziyaret etti #3

    "Bu neticenin böyle olmaması gerekiyor"

    Avukat Gökçe Kılıç Gülsaran ise "Gülşen'in durumu gayet iyi. İlgilenen herkese teşekkür ediyor. Gayet güçlü. Kendisi açıklama metninde birilerini kırdıysam hepsinden özür dilerim dedi. Ben hukukçuyum bu neticenin böyle olmaması gerekiyor. Teknik takipler yapılıyor" dedi.

    Ozan Çolakoğlu eşi Gülşen i ziyaret etti #4


    Ozan Çolakoğlu eşi Gülşen i ziyaret etti #5

    Ozan Çolakoğlu eşi Gülşen i ziyaret etti #6


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