Özcan Arkoç kimdir, nereli? Özcan Arkoç neden öldü? Özcan Arkoç'un hayatı ve biyografisi..

Özcan Arkoç kimdir, nereli? Özcan Arkoç neden öldü? Özcan Arkoç'un hayatı ve biyografisi..

Bir zamanlar Türk futboluna damga vuran isimlerden biri olan efsane kaleci Özcan Arkoç, hayatını kaybetti. Bunun üzerine vatandaşlar Özcan Arkoç'un hayatı hakkında araştırmalar yapmaya başladı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarının yanı sıra Avusturya Wien ve Hamburg formaları da giyen Türk futbolunun efsane kalecilerinden biri olan Özcan Arkoç, 81 yaşında hayata veda etti.

Türkiye Futbol Federasyonu, Özcan Arkoç ile ilgili bir taziye mesajı paylaştı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"A Milli Takımımız ve Türk futbolunun efsane kalecilerinden Özcan Arkoç'un Almanya'da vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

9'u A Milli olmak üzere toplam 28 maçta Ay-Yıldızlı formayı giyen Özcan Arkoç, ülkemizde Vefa, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerinde oynadı. Avusturya temsilcisi Austria Wien'in ardından Almanya'nın Hamburg takımının forması giyen Arkoç, uzun yıllar ülkemizi Avrupa'da temsil etti ve Hamburg kulübünün teknik direktörlüğünü de yaptı.

Merhum Özcan Arkoç'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, yakınları ve futbol camiasına başsağlığı dileriz."

Arkoç, Avrupa'daki futbolculuk ve teknik direktörlük kariyeriyle 'ilkleri başaran isim' olarak Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış bir isimdi.

Peki, Özcan Arkoç kimdir, nereli? Özcan Arkoç neden öldü? İşte Özcan Arkoç'un hayatı..

ÖZCAN ARKOÇ KİMDİR?

1939 yılında Tekirdağ Hayrabolu’da doğan Özcan Arkoç, futbol hayatına 1952 yılında Alpullu Şekerspor alt yapısında ve amatör takımında başlamıştır.

1954 yılında Vefa Kulübü'ne geçmiş ve dönemin efsane takımı olan bu takımın kalesini genç yaşta olmasına rağmen başarıyla korumuştur.

1958 yılında Fenerbahçe’ye, 1962 yılında ise Beşiktaş’a transfer olmuştur.

1964-66 yılları arasında Avusturya’nın Wien Takımı’nda kalecilik yapan Arkoç, daha sonra Almanya’nın Hamburger SV Takımı’nda futbol oynamıştır.

9 kez milli olan Arkoç, Hamburger SV’in teknik direktörlüğünü de yapmıştır.

Avrupa Kupası finali oynayan ilk Türk futbolcu ve UEFA Süper Kupası maçında görev alan ilk ve tek Türk teknik direktör olmştur. Hamburg kadrosunda bulunan Kevin Keegan ve Felix Magath gibi önemli isimlerin hocalığını yapmış ve kariyerini Hamburg kulübünde noktalamıştır.

ÖZCAN ARKOÇ NEDEN ÖLDÜ?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada Özcan Arkoç'un ölüm nedeni henüz belirtilmedi.

ÖZCAN ARKOÇ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Vefa, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta oynayan Özcan Arkoç, dokuzu A Milli olmak üzere toplam 28 maçta ay-yıldızlı formayı giymiştir.

Bunların yanı sıra Avusturya'da Austria Wien, Almanya'da da Hamburg takımlarında görev almıştır.