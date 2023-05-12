Özcan Deniz, Togg'la sahneye çıktı Yapılan özel bir rampa sayesinde yerli otomobil Togg'la sahneye çıkan Özcan Deniz, Bursalılara keyifli dakikalar yaşattı. Sanatçının yerli ve milli otomobile ilgisi, bazı çevreleri rahatsız etti.

DHA

Türkiye’nin otomobili sahaya indi, muhalif çevreler adeta çıldırdı.

Togg için “İtalyan malı” denildi, “Neresi yerli bunun?” yorumu da yapıldı.

Ülkenin çehresini değiştiren bu hizmet, bazı kesimler tarafından sık sık eleştirilirken, ilgi gösterenler de linç edilmeye başlandı.

Sahneye Togg'la çıktı

Onlardan biri de Özcan Deniz oldu.

Sanatçı, Bursa’da verdiği konserine Togg ile gitti, hatta yapılan özel bir rampa sayesinde sahneye yerli otomobille çıktı.

Alkışlarla karşılık alan Deniz, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu seyircilere unutulmaz bir konser verdi.

"Şahane bir duygu"

Konserin ilgi odağı olan Anadolu rengi Togg T10X için övgüler yağdıran Deniz, “Şahane bir duygu. Bütün mühendislere, bütün emeği geçenlere sizler adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Konser sırasında da sahneden alınmayan Togg, seyir zevkini daha da yukarıya çekti.