Özel Kalem, kabinenin isim bazlı kulislerini yazdı

AK Parti'de büyük kongrenin ardından kabinede revizyona gidilmesine kesin gözüyle bakılırken Özel Kalem, Ankara kulislerinden çok özel bilgiler aktardı.

Merhaba, sevgili Ensonhaber okurları;

Sabit okurlarımız bilirler, bendeniz Özel Kalem, patronumun ısrarı üzerine geri döndüm ve sizleri önemli konular hakkında, Ankara kulisleri hakkında gücüm-aklım yettiğince bilgilendireceğim. Başlarken belirtmeliyim ki; sizleri çok özledim. Sizlerden uzak kaldığım bu süre zarfında Türkiye çok değişti ve gelişti. Olumsuzluklar da olmadı değil ancak ben de büyüdüm, geliştim ve kendimi geliştirdim. Burada sizlerle hasbihal edeceğiz; tabi siz de isterseniz...

Öncelikle burası asla bir dedikodu köşesi ya da algı yaratma penceresi olmayacak. Ankara'da olan biten, hepimizi ilgilendiren ve geleceğimizi etkileyen olayları, birkaç teyit aldıktan sonra ve akıl süzgecinden geçirerek sizlere ulaştırmak istiyorum. İnsanız, hata yapabiliriz ama asla kasıtlı yanıltma içinde olmayacağız. Söz veriyorum...

Ve hemen başlayalım izninizle...

Ankara'nın bugünkü en önemli ve en çok merak edilen gündem maddesi AK Parti 7. Olağan Büyük Kongresi ve hemen ardından yapılacak bir kabine revizyonu...

Geçmişte olduğu gibi bir kabine toto yapmayacağım ancak girdiğimiz bu son düzlükte sizlerle birkaç detayı paylaşmak isterim:

- Parti yönetimi ve kabinede bir gençleştirme hamlesi olacak. AK Parti, gençliği anlamak ve onları temsil etmek istiyor.

- Eski ekibin dönüşü diyebileceğimiz siyasetin duayen isimleri, sonradan katılmış olan teknokrat isimlere yol gösterecek, destek olacak. Buna hibrit siyaset modeli diyebiliriz.

- Milli Görüş gömleği... Tam olarak tekrar giymek söz konusu olmasa da Milli Görüş ruhunun geri döneceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Şimdi gelelim kabinenin isim bazlı kulislerine... Şunu belirtmeliyim ki kabinenin kimlerden oluşacağını Cumhurbaşkanı Erdoğan dışında kimse bilmiyor. Böyle olunca isim tahmini yapmanın güçlüğü de ortaya çıkıyor. Hatalar için özür dileyerek aldığım şu bilgileri aktarmak istiyorum:

- Bu medya düzeninden memnun olmayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre ve kabine sonrasında AK Parti medya ve tanıtım başkanlığında değişikliğe gidecek. Yandaş-candaş medya yaklaşımında da değişiklik planlanıyor. Mevcut durum, AK Parti için istediği sonucu doğurmuyor.

- Cumhurbaşkanı Yardımcılığı için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun adı geçiyor. Soylu'ya güvenlik kurumları bağlanabilir.

- Adalet Bakanlığına Metin Kıratlı'nın adı geçiyor ancak son dakikaya kadar beklemek lazım. Abdülhamit Gül, önemli bir isim...

- Son Başbakan Binali Yıldırım için partide bir görev düşünülüyor. Yıldırım'ın kabinede yer alması beklenmiyor.

- En çok merak edilen konu; Berat Albayrak'ın geri dönüp dönmeyeceği idi. Berat Albayrak fiziken olmasa da Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınmasıyla ruhen döndü. Berat Albayrak, partide ve yönetimde etkili ve etkin olacak gibi görünüyor.

- Hazine ve Maliye, Kültür ve Turizm, Aile ve Sosyal Politikalar bakanlıklarının ayrılması ve müstakil bakanlıklar olarak faaliyet göstermeleri söz konusu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıkıntılı gördüğü bakanlıklarda değişikliğe gidecek çünkü bu kabine ve bu yönetim, "2023 Kabinesi" olarak adlandırılıyor. Seçim 2023'te ya da öncesindeki bir tarihte de olsa Erdoğan bir yol kazası yaşamak istemiyor ve yeni yönetimi anlayışını çok önemsiyor.

Türkiye'nin içeride ve dışarıda halletmesi gereken birçok sorunu var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisine ve kabinesine yen bir aşı uyguluyor. Bu aşı tutar mı? Bakıp, bekleyip, göreceğiz...

Hoşbulduk sevgili Ensonhaber okurları. Güzel haberlerde görüşmek dileğiyle...