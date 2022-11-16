Milli Savunma Bakanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı kahramanlarının gökyüzündeki nefes gösterilerini paylaştı.

Kahraman Türk askeri yurdun her köşesinde teröristlerin ensesinde.

Her farklı başarılı operasyonlarıyla hain terör örgütü PKK'nın korkulu rüyası olan Mehmetçik, başarılarına başarı katıyor.

Şehitlerin kanını yerde bırakmayan Türk askeri, nefes kesen görüntüler oluşturdu.

Görüntüleri Milli Savunma Bakanlığı paylaştı.

"20'li tutuş gösterisiyle gökyüzünde"

MSB yaptığı paylaşımda, "Korkusuz deyince akla onlar gelir. #Kahramanlık ve fedakârlık isteyen en zorlu görevlerde onların ismi duyulur... Özel Kuvvetler Komutanlığımızın kahramanları, 20'li tutuş gösterisiyle gökyüzünde adeta ülkemizin birliğini, beraberliğini ve gücünü nakşediyor." ifadelerini kullandı.

Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın gösterisi VİDEO

