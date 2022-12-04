Özgür Demirtaş ve Necmettin Batırel arasında 'Daron Acemoğlu' tartışması

Ekonomi yazarı Necmettin Batırel, Kılıçdaroğlu'nun vizyon tanıtımında bulunan ekonomist Daron Acemoğlu'na FETÖ iması yaptı. Batırel'e tepki ise Özgür Demirtaş’tan geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün (3 Aralık), İkinci Yüzyıla Çağrı beyannamesi kapsamında, yeni ekonomi kurmaylarını tanıttı.

Tanıtılan kurmaylar arasında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MİT) öğretim üyesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu da yer aldı.

"FETÖ’nün övdüğü Daron Acemoğlu..."

Prof. Dr. Acemoğlu'nun kadroda yer alması ve programda konuşma yapması hakkında sosyal medya hesabından paylaşım yapan Batırel, "Kılıçdaroğlu’nun vizyon belgesini FETÖ’nün övdüğü Ermeni Daron Acemoğlu hazırlamış kan çekmiştir" diye yazdı.

"Daron’un ayakkabısının bağcığı olamazsınız"

Paylaşımı alıntılayan Demirtaş, "Necmettin bey yaşınıza saygımdan ve sizinle çıktığım TV yayınından ötürü şahsınıza yapılan saldırılardan rahatsız olduğumdan için ses çıkarmayayım diyorum ama YETER. Prof Dr. Daron Acemoğlu TC vatandaşıdır. Daron’un ayakkabısının bağcığı olamazsınız. Feci sinirlendim" ifadelerini kullandı.

"Hem ırkçı hem de haddini bilmez"

Demirtaş, Batırel'e tepkisini şu sözlerle sürdürdü:

"Bu twit hem ırkçı hem de haddini bilmez bir twittir. Daron Acemoğlu denen kişinin Dünya Ekonomi-Finans Profları üzerindeki etkisi sizin vücudunuzdaki hücre sayısından fazla. Nobele gümbür gümbür giden, bizleri gururlandıran bir hoca hakkında bu şekilde konuşmanız KORKUNÇ"