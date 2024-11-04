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Haber Merkezi

DEM Partili belediyelere kayyum ataması siyasetin gündeminde.

DEM'li Mardin, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atanması kararından sonra geçtiğimiz hafta kendilerinin Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanan CHP de ayağa kalktı.

DEM Parti'ye desteğini açıklayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu kapsamda Mardin'e doğru yola çıkacak.

Konuya ilişkin Sözcü Televizyonu'na konuşan Özel, kayyum ataması ile görevinden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında açıklamalarda bulundu.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

Özel, "Önce Esenyurt'un iradesine darbe yaptılar, şimdi de Mardin, Batman ve Halfeti ile devam ediyorlar. Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Demokrasilerde sözün bitmemesi lazım. Seçmenin kullandığı oyu ve siyasi muhatapları dikkate almayıp elindeki gücü asimetrik olarak, barbarca kullanan bu küstah anlayışa karşı mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

"AHMET TÜRK BARIŞ GÜVERCİNİDİR"

İlk uçakla Mardin'e gideceğini söyleyen Özel, sözlerine şöyle devam etti: