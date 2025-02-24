Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

13.00 sularında başlayan iki liderin görüşmesi, 14.30 civarında sona erdi.

Görüşmenin ardından Özel ve Dervişoğlu, kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

MASASINA GELEN SON ANKETİ AÇIKLADI: 4,2 PUAN ÖNDEYİZ

Özel, masasına gelen son seçim anketinin sonucunu kamuoyuyla paylaştı.

Özel, son aldığı ankete göre 4,2 puan önde olduklarını öne sürdü.

Başkan Özel, son olarak CHP'nin 31 Mart 2024'te olduğu gibi bugün de Türkiye'nin birinci partisi olduğunu iddia etti.

"CHP GEÇEN YILDAN BU YANA BİRİNCİ PARTİ"

Özel, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bu sabah benim son aldığım ankette 2 puanlık farkın 4.2 olduğunu gördük. Kendilerini geçen ay birinci gösteren ikinci şirketin de bu sabah kamuoyuna yansıyan raporlarında AK Parti birinciliği bir tek geçen ay almışken kaybetti. Sayın Mustafa Şen, hangi ankette 5 aydır birinci parti olduğunu bir ifade etsin. Türkiye'de kim anket yapıyorsa, nerede hangi yöntemle yaptığını söylüyor. CHP, 31 Mart 2024'te olduğu gibi bugün de Türkiye'nin birinci partisidir."