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Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 100 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

Gözaltı kararları sonrası Ankara'dan İstanbul'a hareket eden Özgür Özel, Halk TV'de İsmail Saymaz'ın programına bağlandı.

Burada kısa bir konuşma yapan ve gözaltılara ilişkin "Bu bir darbedir" diyen Özel, şöyle devam etti:

"BU BİR DARBEDİR"

Bu bir darbe girişimdir. Buna karşı milletimizi sandığa davet ediyorum. 23 Mart'ta kuracağımız sandıklara. Bu darbeye karşı dayanışma gösteren herkesi sandıklarımıza davet ediyorum.

CHP'DE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Konutunda yapılan aramaların ardından İmamoğlu, daha sonra sağlık kontrolüne götürüldü.

Operasyon haberinin ardından CHP olağanüstü toplandı.

İSTANBUL'A GELİYOR

Genel Başkan Özgür Özel, genel merkezde kurmayları ve bazı MYK üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi.

Özel, toplantının ardından Ankara'daki tüm programını iptal ederek İstanbul’a geçme kararı aldı.