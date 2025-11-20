Özgür Özel: Bu ülkede Alevilerin eşitlik sorunu vardır

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'nin Alevi vatandaşlar üzerinden siyaset arzusu devam ediyor...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 71’incisinde, İstanbul’un Sultangazi ilçesinde vatandaşlara seslendi.

"KARA DÜZENİ YIKACAĞIZ"

Özel, AK Parti iktidarını eleştirerek kadınların, gençlerin ve işçilerin mevcut düzende güvende olmadığını söyledi.

Özel, "AK Parti’nin kara düzeninde kimse güvende değil. Ant olsun ki değiştireceğiz. AK Parti'nin kara düzenini yıkacağız, yerine adaletli, hakça bir düzen çok yakında gelecek." ifadelerini kullandı.

PARTİLİLERE UYARILARDA BULUNDU

Konuşmasının başında mitingde havaya atılan havai fişeklere tepki gösteren Özel, "Bunu yapmayın artık. Bir iki tane oldu, hadi. Kuşa faydası yok, doğaya faydası yok, boşu boşuna havaya para atmayın. Bizim işimiz çatapatla değil, yürekle, vicdana ihtiyacım var." sözleriyle uyarıda bulundu.

ALEVİLERE SESLENDİ

Konuşmasının devamında Alevi vatandaşlara da seslenen Özel, Alevilerin ülkede ayrımcılığa maruz kaldığını öne sürdü.

"BU ÜLKEDE ALEVİLERİN EŞİTLİK SORUNU VARDIR"

Özel, "Bir Sünni olarak söylüyorum, bu ülkede Alevilerin eşitlik sorunu vardır, bu sorunu görmeyen ahmaktır." ifadelerini kullandı.

"CEMEVLERİ İBADETHANE YAPILACAK"

Özel, Sultangazi'nin Alevi vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bir ilçe olduğunu kaydederek, şunları söyledi: