Özgür Özel: Cemevleri ibadethane statüsüne kavuşacak

CHP'de bugün gündem, "şaibeli kurultay."

CHP'nin gündemi bir hayli yoğunken Genel Başkan Özgür Özel dün, İstanbul'daydı.

Özgür Özel, İstanbul’da Muharrem Orucu İftar Programı’na katıldı.

Burada konuşma yapan Özgür Özel, Cemevleri'nin ibadethane statüsüne kavuşacağını söyledi.

"CAMİLER HANGİ HAKLARA SAHİPSE CEMEVLERİ DE AYNI HAKLARA SAHİP OLACAK"

Özel konuşmasında, "Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi iktidar olduğunda, nasıl İmam Hüseyin Cemevi ilk kez resmî olarak ibadethane kabul edildiyse, biz de tüm cemevlerinin aynı şekilde tanınmasını sağlayacağız. Camiler devlet nezdinde hangi haklara sahipse, cemevleri de aynı haklara sahip olacak" dedi.

Özel şöyle devam etti;

"ZORUNLU DİN DERSİ OLMAYACAK"