Yasadışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan Mert Hakan Yandaş'ın ifadesi ortaya çıktı

Futbolda yasadışı bahis soruşturması...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda “bahis” ve “şike” soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında futbolcular, kulüp yöneticileri ve hakemlerin de bulunduğu 39 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından şüphelilerden 29’u; Metehan Baltacı, Mert Hakan Yandaş, Murat Sancak, Alassane Ndao, Mehmet Emin Katipoğlu ve Ümit Kaya’nın da aralarında bulunduğu isimler hakkında tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

TFF hakemi Zorbay Küçük, futbolcular Erhan Çelenk ve Yusuf Özdemir’in de yer aldığı 10 şüpheli ise adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

HAKLARINDAKİ İDDİALAR AÇIKLANDI

Öte yandan Mert Hakan Yandaş ile ilgili hazılanan rapor ve verdiği ifade ortaya çıktı.

MASAK raporuna göre Mert Hakan Yandaş ile ilişkilendirilen hesaplarda 974 işlemle 204 milyon TL giriş, 3.747 işlemle 207 milyon TL çıkış olduğu ve toplamda 28 yasa dışı bahis bağlantısına rastlandığı belirtildi.

ARKADAŞI ÜZERİNDEN BAHİS İDDİASI

Raporda, Bilyoner üzerinden beş yıl boyunca yüzlerce işlem yapıldığı ve 1.006 farklı bahis kuponu oluşturulduğu iddia edildi.

MASAK, Ersen Dikmen’in Mert Hakan’dan aldığı paraları dakikalar içinde yasal bahis platformlarına aktardığını, kuponlarda ise özellikle Fenerbahçe maçlarına ve "İsmail Yüksek en az 3 faul yapar" ile "İsmail Yüksek kart görür" gibi özel bahis seçeneklerine yer verildiğini öne sürdü.

İDDİALALARI REDDETTİ

Masak raporundaki milyonluk para trafiği sonrası ifade veren Mert Hakan Yandaş, iddiaları kategorik olarak reddetti.

Yandaş ifadesinde "Nesine, Misli, Bilyoner, İddaa ve benzeri hiçbir yasal bahis sitesinde üyeliğim yok. Yasa dışı bahis üyeliğim de yok. Maçlarım üzerine yönlendirme yapan ya da telkin veren hiç kimse olmadı" dedi.

"BAHİS OYNADIĞINI BİLİYORDUM AMA BU KADAR YÜKSEK TUTARLARDA OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Yandaş, "Ersen benden borç istedi, ben de borç olarak gönderdim. Bahis oynadığını biliyordum ama bu kadar yüksek tutarlarda olduğunu bilmiyordum.

Fenerbahçe maçlarıma bahis alıp almadığını bilmiyorum." dedi.