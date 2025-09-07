Özgür Özel, CHP'nin 102. Yıl Koşusu'nu tamamladı

CHP'de gündem hareketli...

Parti içerisinde yaşanan onca karışıklığa rağmen Genel Başkan Özgür Özel, olağan programlarına devam ediyor.

KOŞUYA KATILDI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Eymir Gölü’nde düzenlenen CHP 102’nci Yıl Koşusu’na katıldı.

10 KİLOMETREYİ 56 DAKİKADA TAMAMLADI

Özgür Özel, ODTÜ ormanı içindeki parkurda 10 kilometreyi aşan mesafeyi 56 dakikada tamamladı.

GÖLGE SPOR BAKANI EŞLİK ETTİ

Özel'e 102’nci Yıl Koşusu'nda, partisinin Gölge Gençlik ve Spor Bakanı Sevgi Kılıç da eşlik etti.

"GELECEK YILDA KOŞACAĞIZ"

Partinin 4-9 Eylül tarihlerini kuruluş haftası olarak kutlama kararını geçen yıl aldıklarını belirten Özel, bu sene yoğun bir program uyguladıklarını söyledi.

"Bilimsel, kültürel, sanatla ve siyasetle dopdolu bir hafta geçiriyoruz." diyen Özel, pazar gününü koşuya ayırdıklarını açıkladı.

PİST SAYISININ AZLIĞINDAN DERT YANDI

En son İstanbul Kadıköy’de maraton koştuğunu belirten Özel, Ankara’da maraton pistlerinin az olmasından yakındı.

Mansur Yavaş’ın ATA Çiftliği’nde tam maraton parkuru hazırladığını belirten Özel, gelecek yıl orada koşmayı umduklarını söyledi.

Milli maratoncu Mehmet Yurdadön’ün de etkinliğe katıldığını belirten Özel, "Mehmet Bey maraton koşarken sınırı geçmiş. Peşinden ‘Yurda dön’ diye bağırmışlar." şeklinde espri yaptı.

KOŞUCULAR 'İMAMOĞLU’NA ÖZGÜRLÜK' TİŞÖRTÜ KAZANDI

Koşu sonunda bütün katılımcıların ödül kazandığını belirten Özel, ödüllerin İmamoğlu’na özgürlük isteyen tişörtler olduğunu açıkladı.

Özel, "Finişi sembolik olarak öndeki beş altı kişi el ele geçtik ama bugün yarışı tamamlayan herkes maratonun birincisi." dedi.