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Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüz yüze görüşeceklerini duyurdu

Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüz yüze görüşeceklerini duyurdu CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün yaptığı açıklama ile önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yüz yüze görüşeceklerini açıkladı.