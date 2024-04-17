Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yüz yüze görüşeceklerini duyurdu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisiyle görüşme isteğiyle ilgili soruyu yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kapımız açık." dedi.
"Ziyaret geldiklerinde oturur konuşuruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, "CHP'nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e kapımız açık, ele alacağımız konu başlıklarımız çok. Ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz." ifadelerine yer verdi.
Özgür Özel'den yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından Özgür Özel, görüşmenin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini söyledi.
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