Özgür Özel delegelere seslendi: Önce CHP sonra iktidar değişecek CHP'de 38'inci Olağan Kurultay öncesinde Antalya'da partililerle bir araya gelen CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel, CHP'den sonra iktidarı değiştireceklerini söyledi.

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DHA

Türkiye'de yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonra ağır darbe alan CHP, değişim sürecine girdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğundan kalkmamasının üzerine ilk olarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu değişimden bahsetti.

Sözlerden öteye geçemeyen İmamoğlu'nun ardından CHP Grup Başkanı Özgür Özel, elini taşın altına koyduğunu söyledi.

CHP'de 38'inci Olağan Kurultay öncesinde Kılıçdaroğlu'na rakip olan Özel, Antalya'da konuştu.

CHP için: "Çoklu yarışla genel başkanını belirleyen tek parti" dedi

Türkiye'nin çok dikkatle takip ettiği bir süreç yaşandığını belirten Özel, bu durumun iki sebebi olduğunu söyledi.

CHP'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partiler içinde adayına rakip çıkabilen, çoklu yarışla genel başkanını belirleyebilen tek parti olduğunu vurgulayan Özel, "Kavgaya sebebiyet vermediği, delegelerin kararıyla genel başkanın kurultay salonunda belirlenebildiği bir parti olarak bu bir eksiklik değil aslında, herkes tarafından takip edilen bir övünç kaynağıdır.

İyi ki CHP, parti içi demokrasiyi tüm eksikliklerimize ve iyileştirmemiz gereken yönlerine rağmen yaşayabiliyor ve yaşatabiliyor" diye konuştu.

Seçimden sonra yaşadıkları üzüntüden bahsetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olarak girdiği 28'inci dönem genel seçimlerine ilişkin eleştiride de bulunan Özgür Özel, “Büyük bir üzüntü yaşadık. Günlerce kendimize gelemedik. Ağzımızı bıçak açmadı.

Bu süreç sonunda bizim partililerimizde ve bize oy verenlerde büyük duygusal kopuş yaşandı. 'Ben bundan sonra oy vermem, daha da sandığa gitmem, bu iş olmayacak' gibi çok korktuğumuz, birilerinin de çok memnun olduğu bir sürece girildi" dedi.

"Kadrolar değişim içinde"

Özgür Özel, muhalefetin yeniden birleşmesine ve morale ihtiyaç olduğunu belirterek, "Muhalefetin omzu düşerse tek adamın yürüyüşü dikleşir. Seçmen ana muhalefetin gözünün içine bakıyor. Ama senin gözünün içinde fer yoksa bu iş olmaz" dedi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu kırmadan ve incitmeden genel başkanlığa aday olduğunu belirten Özel, kadroların değişim hareketi içinde olduğunu seçmene anlatmaya çalıştığını söyledi.

"39 milletvekilini CHP'den alıp kimseye vermezsin"

CHP Genel Başkan Adayı Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi partilerle ittifaka bakış açısını da eleştirerek, “Sağa açılayım, sağdan danışman alayım, kadrolar alayım, sağcılarla ittifak yapayım. Lazım olduğu gün yapılır. Kantara çıkarsın güreşten önce, kilona göre müsabaka yaparsın. Müzakereye bağlı pazarlıklarla bu partinin evlatlarının hak ettiği sıraları yüzde 0,7'lik. 1'lik partilere verip 39 milletvekilini CHP'den alıp kimseye vermezsin" dedi.

Yeni ve deneyimli isimler kadroda olacak

Partililerine seçim akşamları il binasının ışıklarının erkenden sönmeyeceği sözünü de veren Özgür Özel, “Önceki dönemlerden yorulduğunu düşündüğünüz, yeterince emek verdiğini düşündüğünüz, bundan sonraki süreçte yenilenme dediğimizde 'Eskiler devam edecek mi?' dediğiniz arkadaşlarımız destek verecek, oy verecekler ama yönetim kadrolarında yerlerini gençlere verecekler. Yeni ve deneyimli isimler göreceksiniz" diye konuştu.

"Türkiye'de iktidar değişecek"

Özel, gelecek seçimler için konuşarak, CHP seçmeninin bir yenileşme ve gençleşme istediğini de belirtip, “Bir iktidar yürüyüşünü özlediğinizi gözlerinizden görüyorum. Delegelerimize sesleniyorum. Ankara'ya oy vermeye gelmeden önce, ananızla, babanızla, arkadaşınızla, bakkalınızla, ekmek aldığınız fırınla, kahvedeki arkadaşınızla, öğretmenseniz öğrencilerinizle aklına inandığınız herkese CHP'de değişim olursa ne, olmazsa ne olacağını mutlaka sorun.

Elinizi vicdanınıza koyacağınızdan, kulağınıza üfleneni değil de kulağınızla duyduğunuzu yapacağınızdan, gözünüzle gördüğünüzü yapacağınızdan, gidip de kabine girdiğinde doğrusunu yapacağından, önce CHP sonra da Türkiye'de iktidarı değiştireceğinizden hiç kuşkum yok" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)