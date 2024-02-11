Özgür Özel, DEM Parti'nin İstanbul kararı sonrası ilk kez konuştu DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Kimsenin adayını çıkarmasına, çıkarmamasına karışmayız. Bir partinin aday çıkarması kendisi ile ilgili bir hesaptır" ifadelerini kullandı.

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31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi CHP önce İyi Parti sonra da DEM Parti ile ittifak görüşmeleri yaptı.

İyi Parti'nin seçimlere kendi adaylarıyla girme kararı sonrası CHP'de ibre DEM Parti'ye çevrildi.

DEM Parti ile de yerel seçimler için iş birliği görüşmeleri yürüten CHP beklediğini bulamadı.

DEM Parti'nin İstanbul adayları soruldu

Dem Parti, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları olarak Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi aday gösterdi.

DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarması sonrası CHP'nin nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.

'Demokratik hakları'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara'da basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarmasına ilişkin bir soruya yanıt veren Özel, "Ama Başak Demirtaş ama bugün ilan edilen adaylar, her birisinin aday olmak en demokratik hakkıdır" dedi.

"Bizim kimsenin çıkaracağı adaya da, çıkarmadığı adaya da bir lafımız yok"

"Kimsenin aday çıkarmasına, çıkarmamasına karışmayız" diyen Özel, "Biz şunu söyledik; bütün siyasi partilerle açık iletişim halindeyiz. Bizim kimsenin çıkaracağı adaya da, çıkarmadığı adaya da bir lafımız yoktur. Aday çıkarmama durumunda bize dünya kadar lafı layık görenler şimdi bize özür borçlular." ifadelerini kullandı.