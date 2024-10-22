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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri siyasetin gündemini yoğunlaştırdı.

Bahçeli'nin, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." sözleri sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den konuyla ilgili açıklama geldi.

"BİR DAHA ŞEHİT GELMEYECEKSE, KAN AKMAYACAKSA..."

Partisinin grup toplantısında konuşan Özel, Bahçeli'nin Öcalan ile ilgili çağrısına, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayı yineledi.

Özel, "Bir daha şehit gelmeyecekse, kan akmayacaksa, Türk’ün de Kürt’ün de gözünden akan yaşlar duracaksa, askere namlular doğrulmayacaksa bunun için söylenen her söz kıymetlidir. Geçmişte yaşananlara rağmen, CHP olarak diyorsak terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz." dedi.

SALONDA ALKIŞ SESLERİ YÜKSELMEDİ

Özel'in sözleri sonrası CHP Grup Toplantısı'ndan her zaman yükselen alkış sesleri bu sefer duyulmadı.

Özel'in sözleri salondakiler tarafından tepkisiz şekilde karşılandı.

Öte yandan Özgür Özel'in ifadeleri şöyle: