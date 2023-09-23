Özgür Özel duygusal kopuş içinde olan CHP seçmeni hakkında konuştu Mersin'de konuşan CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, "Duygusal kopuş içinde olan seçmene, ‘Cumhuriyet Halk Partisi tartışıyor, Cumhuriyet Halk Partisi değişiyor, Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra da dimdik ayakta olacak, senin umudun olacak. Cumhuriyet Halk Partisi varsa, umut var’ demek için adayız, buradayız, ayaktayız" dedi.

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DHA

Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde hezimet üzerine hezimet yaşayan CHP'de değişim rüzgaları esmeye devam ediyor.

Kaybedilen 14 ve 28 Mayıs seçimleri sonrası konuşmaya başlayan ve ilk değişim söyleminde bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkamadı.

İmamoğlu'nun değişim rüzgarları "sözde" kalırken CHP Grup Başkanı Özgür Özel, genel başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

Kurultay öncesi Özgür Özel adaylığını resmen ilan ederken, partideki milletvekilleri de taraflarını belirginleştirmeye başladı.

Duygusal kopuş yaşayan seçmene çağrı

Partideki milletvekillerine göre güçlü bir aday olarak görülen Özel, Mersin'de CHP'li seçmene seslendi.

Seçimden sonra duygusal anlamda partiden kopanlara seslenen Özel, niyetlerinin partinin moralini bozmak olmadığını söyledi ve “Duygusal kopuş içinde olan seçmene, ‘Cumhuriyet Halk Partisi tartışıyor, Cumhuriyet Halk Partisi değişiyor, Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra da dimdik ayakta olacak, senin umudun olacak. Cumhuriyet Halk Partisi varsa, umut var’ demek için adayız, buradayız, ayaktayız.” dedi.

"CHP’nin yüzde 25’lik cam tavanı tuz buz etmesini savunuyoruz"

CHP‘nin ilerleyen süreçte emekten, yoksuldan, sömürülenden, çiftçiden, esnaftan yana tavrının netleşeceğini belirten Özel, “İttifak siyasetine, ortaklarına belinden zincirle bağlanmış koşucular gibi, 5 yıl boyunca birbirinin belinden çekerek değil, özgürce koşarak, günü geldiğinde ittifak kurulacaksa, o ittifakın özgüvenli, güçlü, kendinden emin, yüzde 25’lik cam tavanı tuz buz etmiş bir parti olarak yolunu yürümesini savunuyoruz” diye konuştu.

"Biz bu baba evinin evlatlarıyız"

Özel, partisinin değişip dönüşmeye başladığını belirterek şu ifadelere yer verdi;

CHP içindeki tartışmaları acaba bir ayrılık, geçmişteki kötü örnekleri gibi farklı partileşme süreçleri olur mu, kavga olur mu, ayrı düşmek olur mu diyenlere şunu söylüyoruz; 'biz bu baba evinin evlatlarıyız.' Çorbayı kaynatanlarız, bacayı tüttürenleriz, eve odun çekenleriz.



Dünyanın bütün otoriter popülist liderleri, bütün diktatörleri seçime katılım oranının düşüklüğünden, muhalif seçmenin moral bozukluğundan, sandıktan kopuşundan, siyasi partilere bizatihi siyasetin kendisinden uzaklaşmasından, yabancılaşmasından beslenirler. Onların kitlesi olduğu yerde durur. Senin seçmeninin omuzları düştükçe beyefendinin keyfi yerine gelmeye başlar.



Dünyaya bakmalı, Türkiye'yi görmeli, güçlenerek çıkacağımız her tartışmanın içinde olmalı, güç kaybettirecek, birbirlerine düştü dedirtecek üslupsuzluğu ile partinin kalitesinden kaybettirecek her tartışmadan uzak durmalıyız dedi.

"Ben bu takımı şampiyon yaparım"

Partisinin daha ileriye, iktidara taşımak için genel başkanlık için yola çıktığını vurgulayan Özel, "Kardeşim, sen de orada değil miydin Vallahi oradaydım. İlk olarak değişim tartışmalarına değişim kararlı ama vefalı olmalıdır dedim. Bu partiye emek vermiş kimseye vefasızlık etmek asla gönlümden geçmez.

Hatta dedim ki bir özeleştiri olarak, eğer ben şampiyon olacak takım yerine ikinci olan takımda santrafor oynayacağıma şampiyonluğa oynayan takımda her mevkiye talibim dedim. Ben bu evin evladıyım. Örgüt gerekli görür, inanır, yetkilendirirse, geç takımın başına derse takımın başına geçerim, bu takımı da şampiyon yaparım. Söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)