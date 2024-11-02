Özgür Özel: Elimizi Esenyurt'un üzerinden çekmemekle kararlıyız

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Özgür Özel, burada yaptığı açıklamada, tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in arkasında olduklarını belirtti.

Özel, 100 bin nüfusla teslim edip, 2019 seçimlerinde 1 milyonun üzerinde nüfusla geri aldıkları Esenyurt'ta yaşananları "Bir ilçeye yapılabilecek her kötülüğün Esenyurt'a yapıldığı" şeklinde dile getirdi.

"AHMET ÖZER SEMBOLDÜR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'nin milletin iradesine karşı hareket ettiğini savunduğu konuşmasında, "Elimizi Esenyurt'un üzerinden çekmemekle kararlıyız. Ahmet Özer semboldür." mesajını verdi.

AHMET ÖZER'İN TUTUKLANMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Soruşturma kapsamında Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak üzerine atılı suçu işlediği tespit edilmiş, Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkartılmıştı.

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