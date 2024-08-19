Ali Koç, Ankara'da Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'le görüştü Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankara'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir araya geldi.

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İHA

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe maçında yaşanan arbedenin ardından Ankara'da temaslarda bulundu.

Koç, önce Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'le bir araya geldi.

CHP tarafından yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. CHP lideri Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti.

FORMA HEDİYE EDİLDİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Özel'e Fenerbahçe forması hediye etti.

Toplantı fotoğraf çekiminin ardından basına kapalı gerçekleşti.

MHP GENEL MERKEZİNE GİTTİ

Daha sonra Ali Koç, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmek üzere MHP Genel Merkezine geldi.

Koç'u MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı.

BAHÇELİ UĞURLADI

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.Görüşmenin ardından Ali Koç'u, genel merkez binasından Bahçeli uğurladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)