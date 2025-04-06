Özgür Özel, hakim ve savcılara tehditler savurdu: Yargılayacağız

CHP'de olağanüstü kurultay günü...
Bin 300 delegenin katıldığı kurultayda gözler 60 kişilik Parti Meclisi seçiminde olacak.
Kurultay, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşması ile çalışmalarına başladı.
İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASINA TEPKİ GÖSTERDİ
Kurultayda açılış konuşmasını yapan Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıan tepki göstererek hükümete eleştirilerde bulundu.
"Silivri'de yatan yiğidim aslanım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem Başkanı merhaba." diyerek sözlerine başlayan Özel, "Niye burdayız, Atatürk'ün partisi, Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı sivil darbeye direnirken kongre yapıyoruz." dedi.
"TESLİM OLMAK YERİNE DİRENMEYE KARAR VERDİK"
Özel, "Kamu gücünü kullanarak, belediyeleri ve muhalefeti sindirmeye çalıştılar. Ancak bu amaçla attıkları her adımda daha da zayıfladılar." diye konuştu.
Temel amacın Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek olduğunu iddia eden Özel, "Bu saldırılara karşı, millet ya susacaktı ya da bu darbeye direnecekti. Teslim olmak yerine ayağa kalkmaya direnmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.
"YARGILANDIKLARINI GÖRECEĞİZ"
Konuşmasında hakim ve savcılara yönelik sert ifadeler kullanan Özel, yargılama tehdidinde bulundu.
Özel, "Yargıdaki bir avuç çetenin yargılandıkları günü göreceğiz" ifadelerini kullandı.
"REZİL EDECEĞİM, SİZE SÖZ VERİYORUM"
Özgür Özel açıklamasında şunları söyledi:
İlk seçimde seçimleri kazanıp bu ülkeyi yeniden demokrasiyle tanıştırarak mutlaka başaracağız. Yargıdaki bir avuç çetenin yargılandıkları günü göreceğiz. Silivri'de kadın mahkumları SEGBİS'le çağırıp "1,5 yaşında, 3 yaşında kızın varmış, son kez buradayım, ekrandan giderim 10 yıl ne beni ne evladını görürsün" ifadelerini kullananların, SEGBİS görüşmesinin kaydını sildirmek üzere, bu ifade bize ulaştıktan sonra o görüşmenin kaydını sildirmeye çalıştıklarını biliyorum. O görüşmelerin en yakın zamanda televizyon ekranlarında yer alması için gayret sarfediyorum. Bunları Türkiye'ye de dünyaya da rezil edeceğim, size söz veriyorum.
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