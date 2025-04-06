Özgür Özel, hakim ve savcılara tehditler savurdu: Yargılayacağız

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CHP'de olağanüstü kurultay günü...

Bin 300 delegenin katıldığı kurultayda gözler 60 kişilik Parti Meclisi seçiminde olacak.

Kurultay, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşması ile çalışmalarına başladı.

İMAMOĞLU'NUN TUTUKLANMASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Kurultayda açılış konuşmasını yapan Özel, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıan tepki göstererek hükümete eleştirilerde bulundu.

"Silivri'de yatan yiğidim aslanım, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem Başkanı merhaba." diyerek sözlerine başlayan Özel, "Niye burdayız, Atatürk'ün partisi, Türkiye'nin bir sonraki cumhurbaşkanı sivil darbeye direnirken kongre yapıyoruz." dedi.

"TESLİM OLMAK YERİNE DİRENMEYE KARAR VERDİK"

Özel, "Kamu gücünü kullanarak, belediyeleri ve muhalefeti sindirmeye çalıştılar. Ancak bu amaçla attıkları her adımda daha da zayıfladılar." diye konuştu.

Temel amacın Ekrem İmamoğlu'nun önünü kesmek olduğunu iddia eden Özel, "Bu saldırılara karşı, millet ya susacaktı ya da bu darbeye direnecekti. Teslim olmak yerine ayağa kalkmaya direnmeye karar verdik." ifadelerini kullandı.

"YARGILANDIKLARINI GÖRECEĞİZ"

Konuşmasında hakim ve savcılara yönelik sert ifadeler kullanan Özel, yargılama tehdidinde bulundu.

Özel, "Yargıdaki bir avuç çetenin yargılandıkları günü göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"REZİL EDECEĞİM, SİZE SÖZ VERİYORUM"

Özgür Özel açıklamasında şunları söyledi: