Özgür Özel harekete geçti: Cuma günü adaylığını açıklıyor CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bugün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü ve kurultay sürecine ilişkin 15 Eylül Cuma günü CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı yapacağını açıkladı.

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14 ve 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinden mağlubiyetle ayrılan CHP'de tartışmalar bir anda alevlendi.

Seçim sürecinde cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 29 Mayıs sabahı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı değişim mesajı verdi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel de Kılıçdaroğlu'na bayrak açarak değişim dedi.

Özgür Özel geri adım atmadı

İmamoğlu, delegeler ve parti içerisindeki Kılıçdaroğlu destekçilerine boyun eğerken Özgür Özel adaylık girişiminden geri adım atmadı.

CHP'de değişim tartışması devam ederken TBMM Grup Başkanı Özgür Özel'den dikkat çekici bir hamle geldi.

Kılıçdaroğlu ile görüştü

Özgür Özel, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "Bugün saat 14.00'te Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile bir görüşme gerçekleştirdim" ifadelerini kullandı.

Tarih verdi

Özel paylaşımının devamında ise 15 Eylül Cuma gününü işaret ederek; "İçinde bulunduğumuz kurultay sürecine dair 15 Eylül Cuma günü Genel Merkezimizde bir basın toplantısı yapacağım" diye yazdı.

Adaylığını ilan edecek

Özgür Özel'in bu açıklaması cuma günü resmen adaylığını duyurması bekleniyor.

"Örgüt aday gösterirse aday olurum"

Eleştirilerin hedefindeki isim olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise gazeteci Deniz Zeyrek'e yaptığı açıklamada, "Ben aday olmam, örgüt aday gösterirse aday olurum." demişti.