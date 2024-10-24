Özgür Özel: İktidarın karşısında olmak yerine doğru tarafta yer almak istiyoruz

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı Öcalan çıkışıyla birlikte Türk siyaset tarihi yeni bir yola girdi.

Bahçeli teröristbaşı Öcalan'ın Meclis'e gelip PKK'nın lağvedildiğini açıklamasını istedi.

MHP liderinin bu çıkışına tepki gösterenler olsa da destek açıklamaları da peş peşe geldi.

Onlardan biri de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel...

"El yükseltiyorum" diyerek açıklamalara destek veren Özel, yeni bir açıklama daha yaptı.

"TARİHİN DOĞRU TARAFINDA YER ALMAK İSTİYORUZ"

Doğu turuna çıkan Özel, Diyarbakır'da STK'ları ziyaret ediyor.

Özel, Diyarbakır’da STK’larla yaptığı basına kapalı toplantıda konuştu. Özel açıklamalarında şu ifadeleri kullandı: