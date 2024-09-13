Haber Merkezi

Ayşenur Ezgi Eygi, işgal altındaki Batı Şeria’da yerleşim yerlerinin genişletilmesine karşı düzenlenen protesto sırasında İsrailli bir keskin nişancı tarafından başından vurularak öldürülmüştü.

Türk ve ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi’nin cenazesi, bugün uçakla İstanbul’a getirildi.

Eygi'nin cenazesi daha sonra İstanbul'dan Aydın'a nakledilmek üzere İzmir'e gönderildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, Türk Aktivist Ayşegül Ezgi Eygi için İzmir Adnan Menderes Havaalimanı’nda düzenlenen cenaze törenine katıldı.

"AYŞENUR BU ÇAĞIN DENİZ GEZMİŞ'İDİR"

Özel karşılama töreninde Eygi ile ilgili konuştu.

Özel, Eygi'nin bu çağın Deniz Gezmiş'i olduğunu söyledi.

CHP Lideri, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Ayşenur bu çağın Deniz Gezmiş'idir. Sosyal demokrattır, sosyalist çizgidedir. Benim Mahmud Abbas'la çizdiğim çizgiyi belirliyorsa tüm dünyadaki sosyalist öğrencilerin çizgisini de belirlemektedir.

"FİLİSTİN SOLUN DAVASIDIR"

Deniz Gezmiş için Türkçeye çeviren ve bize teslim edilen kitabı vardı. Filistin bilhassa solun davasıdır. 1970'lerde nasıl arkasında durduysak, şimdi sanki sağ tutumun davası gibi yapılmaya çalışılsa da solun davasıdır.